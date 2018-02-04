CHP kurultayında tiner anonsu!

CHP Parti Meclisi üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine ise 108 partili aday oldu. Kurultayda tüm uyarılara rağmen oy kullanma kabinlerine adayların broşürleri bırakıldı, isimleri yazıldı. İsimler silinmeden önce Divan’dan salona, “İsimler tinerle silinecek, lütfen oy kabinlerinden uzak duralım, kokudan etkilenmeyin” şeklindeki uyarı esprilere neden oldu.