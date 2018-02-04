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CHP kurultayında tiner anonsu!

CHP 36. Kurultayı'nın ikinci gününde parti meclisi seçimi yapılıyor. Bin 266 delege Parti Meclisi (PM) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Yönetim Kültür Platformu (BYKP) üyelerini seçecek.

04 Şubat 2018 Pazar 16:31
CHP kurultayında tiner anonsu!

CHP Parti Meclisi üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine ise 108 partili aday oldu. Kurultayda tüm uyarılara rağmen oy kullanma kabinlerine adayların broşürleri bırakıldı, isimleri yazıldı. İsimler silinmeden önce Divan’dan salona, “İsimler tinerle silinecek, lütfen oy kabinlerinden uzak duralım, kokudan etkilenmeyin” şeklindeki uyarı esprilere neden oldu.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 16:31
  1. chp
  2. tiner

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