Muharrem İnce'ye şok! Adaylığı iptal olabilir

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. "Adalet ve Cesaret" temalı büyük kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik PM ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

49 MÜKERRER İMZA İDDİASI

Konuşmasını bitiren Muharrem İnce'nin adaylığında mükerrer imzalar olduğu iddiası tartışılıyor.

"49 mükerrrer imza tespit edildi" iddiası doğrulanırsa İnce seçimde yarışamayabilir. Mükerrer imzaları saptayan Divan Kurulu, bu arada İnce'nin adaylık konuşması yapmasına da izin vermişti. İmzaları yeniden kontrol eden Divan Kurulu'nun son kararı bekleniyor.

Böyle olursa Muharrem İnce'nin adaylığı iptal edilecek.