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CHP kurultayında skandallar bitmiyor

CHP'de 36. Olağan Kurultayı skandallarla devam ediyor. Kurultayın 2. gününde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi yayımlandı. Listede Sera Kadıgil'in olması ise tepkiyle karşılandı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 08:28
CHP kurultayında skandallar bitmiyor

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı krizlerle gündeme geldi. Mükerrer oy tartışmaları, yumruk yumruğa kavgalar ve zehirlenme vakalarının üstüne kurultayda bir skandala daha imza atıldı.

 

Kurultayın ikinci gününde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi yayımlandı. Listede bulunan Sera Kadıgil ismi ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce,

"Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?" tweetiyle ezana ve milli değerlerimize yaptığı hakaretlerle gündeme gelen Kadıgil CHP Parti Meclisi üyeleri listesinde yer aldı. 

İŞTE SERA KADIGİL'İN BİR BAŞKA SKANDAL TWEETİ

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR:

Vatan millet düşmanlarını baş üstü yapan CHP'ye ve Kadıgil'e sosyal medyada tepkiler çığ oldu!

İşte o tepkilerden bazıları;

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 08:28
  1. chp
  2. tepki
  3. sera kadıgil
  4. SİYASET Haberleri

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