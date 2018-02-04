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CHP kurultayında Onur Akın sürprizi

CHP 36. Kurultayı'nın ikinci gününde parti meclisi seçimi yapılıyor. Bin 266 delege Parti Meclisi (PM) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Yönetim Kültür Platformu (BYKP) üyelerini seçecek. CHP Parti Meclisi üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine ise 108 partili aday oldu. Kurultayda tüm uyarılara rağmen oy kullanma kabinlerine adayların broşürleri bırakıldı, isimleri yazıldı. İsimler silinmeden önce Divan’dan salona, “İsimler tinerle silinecek, lütfen oy kabinlerinden uzak duralım, kokudan etkilenmeyin” şeklindeki uyarı esprilere neden oldu.

04 Şubat 2018 Pazar 15:57
CHP kurultayında Onur Akın sürprizi

CHP Parti Meclisi üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine ise 108 partili aday oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bilim Yönetim Kültür Platformu’na aday gösterdiği 12 isim belli oldu. Bu isimler arasından sekizi seçilecek. isimler şöyle:

Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdelir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer"

 

 

 

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 15:57
  1. onur akın
  2. chp

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