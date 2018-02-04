CHP kurultayında Onur Akın sürprizi

CHP Parti Meclisi üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine ise 108 partili aday oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bilim Yönetim Kültür Platformu’na aday gösterdiği 12 isim belli oldu. Bu isimler arasından sekizi seçilecek. isimler şöyle:

Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdelir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer"