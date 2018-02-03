CHP kurultayında koltuk kavgası

CHP'nin sabah saatlerinde başladığı andan itibaren krizlerle gündemden düşmeyen kurultayında bir kriz de protokolde yaşandı!.. Kurultayda dikkat çeken bir kriz de protokolde yaşandı.

Partininin eski genel başkanlarına, önemli isimlerine daha önceki kurultaylarda ayrılan yer bu kez verilmedi. Bu sebeple protokolde olması gereken isimler ayakta kaldı.

Eski Genel Başkanlardan Hikmet Çetin ancak davetliler arasında yer buldu. Eski Genel Başkanlardan Murat Karayalçın da protokol kriziyle karşılaşınca tepki gösterip geri döndü.