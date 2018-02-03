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CHP kurultayında ilk kriz! Murat Karayalçın Salonu terk etti

CHP’nin 36. olağan kurultayında ilk kriz yaşandı. Partinin eski genel başkanı Murat Karayalçın salonu terk etti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:41
CHP kurultayında ilk kriz! Murat Karayalçın Salonu terk etti

CHP’nin 36. olağan kurultayında ilk kriz yaşandı. Partinin eski genel başkanı Murat Karayalçın salonu terk etti.

CHP’nin bugün başlayan 36. olağan kurultayında ilk kriz patlak verdi. Partinin eski genel başkanı Murat Karayalçın salonu terk etti.

Eski genel başkanlara salonda yer ayrılmadığı görülürken, Hikmet Çetin ise davetliler arasında zor yer buldu. Murat Karayalçın yaşananlara tepki göstererek salonu terk etti.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 11:41
  1. Murat Karayalçın
  2. Hikmet Çetin
  3. CHP

YORUM YAZ

  • AbdoAbdo2 sa önce
    Kocaman chpnin düştüğü rezil chpkk durumu bu. Featöş sayesinde mundaroğlu başkanlığından bu bile çok. Terorist partisi chpkk
  • RahmetliRahmetli2 sa önce
    Allah cc islam dusnamarini birbirine dusurup birlik berberlikten uzak eylesin.
  • BekirBekir2 sa önce
    RABBIM bunlari daha cok rezil rusva edip beter etsin......
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