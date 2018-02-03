CHP kurultayında ilk kriz! Murat Karayalçın Salonu terk etti
CHP’nin 36. olağan kurultayında ilk kriz yaşandı. Partinin eski genel başkanı Murat Karayalçın salonu terk etti.03 Şubat 2018 Cumartesi 11:41
CHP’nin 36. olağan kurultayında ilk kriz yaşandı. Partinin eski genel başkanı Murat Karayalçın salonu terk etti.
CHP’nin bugün başlayan 36. olağan kurultayında ilk kriz patlak verdi. Partinin eski genel başkanı Murat Karayalçın salonu terk etti.
Eski genel başkanlara salonda yer ayrılmadığı görülürken, Hikmet Çetin ise davetliler arasında zor yer buldu. Murat Karayalçın yaşananlara tepki göstererek salonu terk etti.
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