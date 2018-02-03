CHP kurultayında Erdoğan sürprizi
CHP kurultayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösteriliyor.03 Şubat 2018 Cumartesi 11:53
CHP'nin 36'ncı olağan kurultayı bugün başladı.
Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösteriliyor.
Kurultayda 'Adalet' iddiasıyla başlayarak FETÖ'cü yürüyüşüne dönülşen etkinliği konu alan 'Adalet' filmi de gösterildi. Kurultaya katılanların bir kısmı Erdoğan'ın sözlerinin CHP'lilere dinletilmesine anlam veremedi.
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