CHP kurultayı sorunla başladı! Salonu terk etti
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 36. olağan kurultayında ilk kriz baş gösterdi. Eski genel başkan Murat Karayalçın salonu terk etti.03 Şubat 2018 Cumartesi 11:41
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 36. Olağan Kurultay bugün başladı. Partililer sabahın erken saatlerinde Ankara Arena spor salonunu doldurdu.
İLK GERGİNLİK
Salonda ilk gerginlik ise bir grubun “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atmasıyla yaşandı. Sloganın atılmasının ardından salonda son ses müzik açıldı.
KARAYALÇIN SALONU TERK ETTİ
Eski genel başkanlara salonda yer ayrılmadığı görüldü. Hikmet Çetin davetliler arasında zor yer buldu. Murat Karayalçın tepki gösterdi ve gitti.
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