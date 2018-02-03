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CHP Kurultay Salonu FETÖ tutuklusuna sahip çıktı!

Bugün başlayan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda, MİT TIR'ları davası kapsamında FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'nun pankartı açıldı. Pankart üzerindeki "Güzel günler göreceğiz" yazısı dikkat çekti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:11
CHP Kurultay Salonu FETÖ tutuklusuna sahip çıktı!

CHP’nin 36. Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda bugün başladı. İki gün sürecek kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu olmak üzere partinin İslam karşıtlığıyla bilinen Kemalist adayları ve FETÖ’cü Amerikancı adayları yarışacak.

Bugün başlayan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda, MİT TIR'ları davası kapsamında FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'nun pankartı açıldı. Pankart üzerindeki "Güzel günler göreceğiz" yazısı dikkat çekti.

FETÖ'YÜ KORUDU, CHP'YE BAŞ TACI OLDU

Enis Berberoğlu Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olarak bu partiye geçmiş, MİT TIR'ları görüntülerini FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan alarak Cumhuriyet'e servis ettiği iddia edilmişti. Ayrıca Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni olduğu süreçte de FETÖ'yü koruyucu yayınlar yapmasıyla gündeme gelmişti.

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 11:11
  1. FETÖ
  2. enis berberoğlu
  3. CHP
  4. CHP Kurultayı

YORUM YAZ

  • OsmanOsman1 sa önce
    Siz Chp inicine bakarken bir de AKPisine bakin Abd ingiltere israil HainFetocularin Emir kullarina Oslocu Barzanici FederasyoncuKürt sevicilerine DIN ticaret yapan Fakir fukradan para topluyan ve Tc yikmak islam devleti kurmak isteyenlere 4 Milyon Suriyeli yaptiklari yanlis politikalardan Basimiza Bela edenlere 30 milyar harcayanlarabak
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    EVET GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ.. Hemde Reis i Cumhuruz, Başkomutanımuz, Ümmeti umut lideri, Gazi BaşkanRecep Tayip Erdoğan'ı 2019 'da T.C. Devletinin başına yeniden seçerek... Çok yaşa halkın hakiki sahipleri ve devletimizi şu anda idare edenler.
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Chpkk nınki enise bir teselli ver şarkısına benziyor. Aç tavuk buğday ambarı misali içerde çürü enis diyor.
  • neconeco3 sa önce
    VATAN HAİNİNİ TABİ Kİ KOLLAYACAKLAR KONUŞURSAM CHP BİTER DEMEMİŞMİYDİ ? BU HAİN. TABİKİ GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ HİÇ MERAK ETME CHP REİS VARSA SIKINTI YOK
  • vatandasvatandas3 sa önce
    Felâket kurultayi!
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