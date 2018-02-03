CHP Kurultay Salonu FETÖ tutuklusuna sahip çıktı!

CHP’nin 36. Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda bugün başladı. İki gün sürecek kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu olmak üzere partinin İslam karşıtlığıyla bilinen Kemalist adayları ve FETÖ’cü Amerikancı adayları yarışacak.

Bugün başlayan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda, MİT TIR'ları davası kapsamında FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'nun pankartı açıldı. Pankart üzerindeki "Güzel günler göreceğiz" yazısı dikkat çekti.

FETÖ'YÜ KORUDU, CHP'YE BAŞ TACI OLDU

Enis Berberoğlu Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olarak bu partiye geçmiş, MİT TIR'ları görüntülerini FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan alarak Cumhuriyet'e servis ettiği iddia edilmişti. Ayrıca Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni olduğu süreçte de FETÖ'yü koruyucu yayınlar yapmasıyla gündeme gelmişti.