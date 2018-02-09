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CHP krize doymuyor! Seçimi kaybeden Muharrem İnce'den yeni hamle

CHP’de genel başkanlık seçimini kaybeden Muharrem İnce, bir hafta sonra CHP Genel Merkezi'ne parti içi tüzük değişikliği teklifi sunacağını söyleyerek, "Tüzük değişikliği teklifini 100 bin CHP'linin imzasıyla sunacağım" dedi

09 Şubat 2018 Cuma 16:50
CHP krize doymuyor! Seçimi kaybeden Muharrem İnce'den yeni hamle

Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği başkanlık seçimini kaybeden CHP Yalova Milletvekili İnce, cuma namazını Adapazarı merkezdeki Orhan Camii'nde kıldı. İnce, namaz sonrasında, cami bahçesinde ilçe sakinleriyle çay içerek, sohbet etti. CHP'li İnce, sohbet ettiği bir Adapazarılının paltosunu beğendiği için üzerine giyerek, denedi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

DHA'nın haberine göre, İnce, daha sonra CHP Sakarya İl Başkanlığı'nın önündeki parkta partililere seslendi. Bankın üzerine çıkarak, konuşan CHP'li İnce, 3 maddelik parti içi tüzük değişikliği teklifini parti genel merkezine sunacağını belirtip, şunları söyledi:

"Sakarya'dan açıklamış olayım bunu, parti yönetiminden bekliyorum; çünkü CHP'yi umut yapmak, umutları yeniden yeşertmek 80 milyona fayda sağlayacaktır. 1 hafta 10 gün bekliyorum. CHP'de tüzük değişikliği önerimi 100 bin CHP'linin imzasıyla yapacağım. 1 milyon 300 bin üyemiz var. 100 bin CHP'liden önümüzdeki günlerde başlayacağım toplamaya. 3 önerim var. Birincisi, cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 300 bin üye seçsin; sandığı koyalım, onlar seçsin. İkincisi, imza rezaletini bitireceğiz. Bana yapılan imza rezaletini bitireceğiz. Üçüncü öneri de 2 seçimde partiyi 1'inci parti yapamayan başkan istifa edecek. Bunları CHP'nin tüzüğüne yerleştirdiğimizde 80 milyonun gönlüne gireceğiz. Enerjimden, duygularımdan hiçbir şey kaybetmedim, bunu başaracağız."

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:50
  1. CHP Yalova Milletvekili İnce
  2. Yalova
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • MilletMillet44 dk önce
    Muharrem ince aslında şunu demek istiyor: Ey Kılıçtaroğlu 2019 da ya sen cumhur başkanı ol kazanırsan eyvallah kazanmazsan defolup gidersin . Eğer sen aday olmazsan ben 100 bin CHP linin imzası ile aday olurum, o zaman da bu seçim bizim için iktidar yarışı değil de senin adayının oyu yada benim alacağım oy ile senin geleceğinin belirlenmesi seçimi olur. Yani Muharrem ince her halikarda kazanacak
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Bunlar bereketsiz gudubet adamlar,hepsinin derdi rant kavgası yoksa bunların iktidar olmasına gerek yok. nasıl olsa %25 oy çantada keklik.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu1 sa önce
    CHP Krizden, HDP kerizden beslenen partilerdir.
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