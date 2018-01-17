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CHP karpuz gibi yarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı, CHP İstanbul il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu CHP'yi ikiye böldü.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:54
CHP karpuz gibi yarıldı

Eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'de yaşanan iç savaşı gözler önüne serdi.

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu CHP'yi ikiye böldü. Parti içinde yaşanan tartışmalar gün yüzüne çıkmaya başladı.

SALDIRMAYI BIRAKALIM

Eski CHP'li Sabahat Akkiraz konu hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Partililere seslenen Akkiraz, Canan Kaftancıoğlu'na saldırmayı bırakalım çağrısında bulundu..

İKTİDARA GİZLİ DESTEK VERMEYİN

Sabahat Akkiraz'ın en önemli uyarısı ise 'İktidara gizli destek vermeyi bırakıp partimize, örgütümüze ve il başkanımıza sahip çıkma zamanıdır' sözleri oldu.

ÜMİT KOCASAKAL, KK'YA RAKİP OLDU

CHP'nin 3-4 Şubat günü yapılacak 36. olağan kurultayında genel başkanlık için İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Ümit Kocasakal'ın adı geçiyordu. Kocasakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına, Genel Başkan adayı olarak çıkacağı konuşuluyordu. CHP'deki genel başkanlık yarışına ilişkin tartışmalar bugün yanıt buldu. Kocasakal Taksim'deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

HDP GÜZELLEMESİ YAPANLAR CHP'DE OLAMAZ

Kocasakal, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da çok sert tepki göstererek şunları söyledi:

"Ne yazık ki şu anda partimiz bu görevini yapamayacak hale getirilmiştir. Öncelikle partimizde siyasiden önce ahlaki bir soruna değinmek istiyorum. Partinin kimyasıyla, ideolojisiyle uyuşmayan birtakım kişilerin partinin tüzel kişiliğine zarar verdiği görülmektedir.

Atatürk'e kefere diyen, Mustafa Kemal'in askeri olmaktan rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz. Bu partide Atatürk'ün resimleri indirilemez bu bir marifet gibi gösterilemez. Sen Atatürk'ün kurduğu partide olacaksın, onun resimleri sende alerjik reaksiyon yapacak. Bu partide aynı zamanda Saidi Nursi ve Seyit Rıza güzellemesi de yapılamaz. Buna göz yumulamaz. Kimse Atatürkçü, Cumhuriyetçi olmak, bu değerlere sahip olmak zorunda değildir. Bu kişilerin ifadelerini de serbestçe savunup siyaset yapma hakkı vardır ama bunu Atatürk'ün partisinde yapamazlar. Bir sürü böyle parti var veya yeni bir parti kurulabilir."

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:54
  1. CHP
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. Twitter
  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. HDP
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