Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

Kanal İstanbul projesini 'felaket senaryosu' olarak nitelendiren CHP'li Gülay Yedekçi, projenin engellenmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:12
CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

Yıllardır merakla beklenen Kanal İstanbul projesinin güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın Proje" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un güzergahının açıklanmasından sonra CHP'den ilk tepki yükseldi.

"ENGELLENMELİDİR"

Projeyi Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, "Bu proje hakkında meclis araştırması yapılmalı ve bu felaket senaryo engellenmelidir” ifadelerini kullandı.

45 KM'LİK GÜZERGAH

Projenin yaklaşık 45 kilometre olacağını belirten Bakan Ahmet Arslan,"Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergâh olarak seçilmiştir." diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:12
  1. chp
  2. kanal istanbul
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'un tarihi mirası cebe taşındı
    1. İstanbul'un tarihi mirası cebe taşındı
    2. İsrail: Amerika, büyükelçiliğini..
    3. Dünya olası 'Afrin' operasyonunu..
    4. Robotun vergisini kim ödeyecek?
    5. Ücretsiz internet eğitimi verilecek
    6. Eski CIA çalışanının belge sakladığı..
    7. Benfica'dan Galatasaray'a Talisca..
    8. Sanalı takip ediyoruz ama güvenmiyoruz
    9. İstanbul için çok ciddi uyarı!
    10. Uçuşlarda yeni dönem Mart ayında..
    11. Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem..
    12. Yazılımcı ve mühendis aranıyor
    13. Komandoların Afrin'e dualarla..
    14. İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu'..
    15. Dolar güne nasıl başladı?
    16. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    17. Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu!
    18. Binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Son..
    19. Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya..
    20. Leverkusen'den Tolgay Arslan için yeni..
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...