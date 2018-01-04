CHP İzmir kongresinde tek aday arayışı

CHP'nin İzmirdelegeleri pazar günü yeni il başkanlarını seçecek. 57'si doğal olmak üzere toplam 657 delegenin oy kullanması bekleniyor. Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü, Deniz Yücel, eski Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Saygılı, İl Başkan Yardımcısı Aytül Tokgözlü, parti üyesi Hasan Nebi'nin ardından Canan Tapkan da aday olacağını söyledi. Böylece kongrede yarışacak isim sayısı 6 oldu. Daha önce aday olacağını söyleyen CHP eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş ise Gümrükçü lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Çiğli İlçe Başkanı Gümrükçü, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk koyarak çalışmaya başladı. Gümrükçüye Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran ve çok sayıda partili destek verdi.

Öte yandan CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Kongresi'ne tek adayla gidilmesini istediği, örgüte bu yönde talimat verdiği öğrenildi. Parti yöneticileri Deniz Yücel ya da Utku Gümrükçü'nün tek aday olması konusunda harekete geçti.