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'CHP, İstanbul'u AK Parti'ye hediye etti'

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı belirtilen bazı mesajlar ile şehirdeki seçimlerin AK Parti'ye hediye edildiğini savundu.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:46
'CHP, İstanbul'u AK Parti'ye hediye etti'

Selvi'nin "Erdoğan neden büyük fotoğrafa bakın dedi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sormak gerek, Canan Kaftancıoğlu “devlet katil değil, seri katil” diyor. Peki CHP’liler de devletimizi seri katil olarak mı görüyor?

Canan Kaftancıoğlu, “Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. Saat 19.15’te Taksim’de” diyor. CHP’liler de sözde Ermeni soykırımını kabul ediyor mu?

Canan Kaftancıoğlu, “İnandığınız Allah’ınız topunuzun belasını versin” diyor, CHP’liler de böyle mi düşünüyor?

Görünen o ki, Canan Hanım’ın sadece Türk toplumuyla değil, CHP’nin temel değerleriyle de sorunu var. Kaftancıoğlu, taş atan kadın fotoğrafının kendisine ait olmadığını açıkladı. Ama eşinin domuz eti yediğini gösteren tweet’e itiraz etmedi. Canan Hanım artık Gezi’de bir eylemci değil, CHP’nin İstanbul İl Başkanı. Tweet’leri sadece kendisini değil CHP’yi de bağlayacak. Müslüman Türk halkından eşinin domuz yediği tabaktaki fotoğrafla mı oy isteyecek?

Muhafazakâr bir toplum olan Türk halkından, “Allah’ınız” diyerek mi oy alacak?

CHP, İstanbul’da bir kadını seçerek iyi bir iş yaptı. Ama bu tweet’lerle İstanbul seçimlerini Erdoğan’a hediye etti.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 09:46
  1. Canan Kaftancıoğlu
  • ethemethem23 dk önce
    Taha Akyol'un Akif Beki' nin Abdulkadir Selvi' nin hurriyette çalıştırılması ikdidara ak partiye reise bir mesaj degilde ne?.
  • canercaner27 dk önce
    Dün ntv akşam haberlerindecanan hanımın gezide poşulu yerden bir cisim alırkenki resmini buzlayarak vermesi üstünde o ben degilim dedi haberleri kişilere ideolojilere partilere bakış ve yakınlık farkı olsa gerek
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