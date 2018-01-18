'CHP, İstanbul'u AK Parti'ye hediye etti'

Selvi'nin "Erdoğan neden büyük fotoğrafa bakın dedi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sormak gerek, Canan Kaftancıoğlu “devlet katil değil, seri katil” diyor. Peki CHP’liler de devletimizi seri katil olarak mı görüyor?

Canan Kaftancıoğlu, “Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. Saat 19.15’te Taksim’de” diyor. CHP’liler de sözde Ermeni soykırımını kabul ediyor mu?

Canan Kaftancıoğlu, “İnandığınız Allah’ınız topunuzun belasını versin” diyor, CHP’liler de böyle mi düşünüyor?

Görünen o ki, Canan Hanım’ın sadece Türk toplumuyla değil, CHP’nin temel değerleriyle de sorunu var. Kaftancıoğlu, taş atan kadın fotoğrafının kendisine ait olmadığını açıkladı. Ama eşinin domuz eti yediğini gösteren tweet’e itiraz etmedi. Canan Hanım artık Gezi’de bir eylemci değil, CHP’nin İstanbul İl Başkanı. Tweet’leri sadece kendisini değil CHP’yi de bağlayacak. Müslüman Türk halkından eşinin domuz yediği tabaktaki fotoğrafla mı oy isteyecek?

Muhafazakâr bir toplum olan Türk halkından, “Allah’ınız” diyerek mi oy alacak?

CHP, İstanbul’da bir kadını seçerek iyi bir iş yaptı. Ama bu tweet’lerle İstanbul seçimlerini Erdoğan’a hediye etti.