Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na haciz şoku

Cumhuriyet Halk Partisi, Kâğıthane ilçe teşkilatı tarafından kiralanan bir deponun 8 aydır kira ücretinin ödenmemesi nedeniyle haciz şoku yaşadı.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:56
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na haciz şoku

İddiaya göre Cumhuriyet Halk Partisinin Referandum seçimlerinde kullanılmak üzere Kâğıthane Güzeldere Caddesi üzerindebir depo kiraladı. CHP’li yöneticiler aradan 8 ay geçmesine rağmen deponun yaklaşık 100 bin TL kirasını ödemedi. İş yeri sahibi tarafından kiranın ödenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) mahkemeye verildi. Depo sahibi tarafından İstanbul 3.İcra Müdürlüğü yapılan başvuruyu kabul ederek haciz işlemini onayladı. Polis nezaretinde, haciz memurları ve Avukatlar saat 11.30 sıralarında Şişhane Bankalar Caddesi üzerinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelerek haciz işlemleri başlattı.

CHP İl Başkan yardımcısı borca kefil oldu

CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Örkmez, borca kefil olduğunu ve borcun 10 Eylüle kadar ödeneceğini belirterek haciz işlemlerini durdurdu. Anlaşmaya varılması üzerine haciz işlemleri için gelen nakliye görevlileri İl başkanlığı binasından ayrıldı. Avukatlar Mehmet Aldemir ve Burak Şahin ile CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Orhan Örkmez arasında görüşmeler sonucunda borcun bir kısmın ödendiği öğrenilirken, Örkmez’in CHP Genel Merkeziyle görüşerek, borcun kalan kısmının bugün tahsil edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Öte yandan haciz işlemleri için gelen avukatlar açıklama yapmadan il başkanlığından ayrıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:56
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Cumhuriyet Halk Partisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet yok! Onu Stalin hıyarı uydurdu
    1. İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet..
    2. Barselona polisinden Türklere teşekkür
    3. Midyat’ trafik kazası: 4 yaralı
    4. Pornocu Sibel Kekilli sapıklıktan ve..
    5. Aile hekimlerine güvenlik kamerası..
    6. Yenişehir Belediyesi’nden lojman
    7. Barcelona saldırısına 4 gözaltı
    8. Diyarbakır’da rehabilitasyon..
    9. Barcelona’daki saldırının ardından 7..
    10. Sungurlu Belediyespor’da hedef 1. Lig
    11. Kütahya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon..
    12. Burhaniye’de öğrencilerin hatim coşkusu
    13. Jandarma köye yaptığı baskında 574 kök..
    14. Papa Ndigia Dia, Bandırma Kırmızı’da
    15. Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın,..
    16. Iğdır Devlet Hastanesinden toplu..
    17. Bafra’da kaza: 2 yaralı
    18. “Kreşin müdürü için gözaltı talimatı..
    19. Başkan Sözlü’den Havutlu’da yerinde..
    20. Çiçekli’den öğrencilere bisiklet ve..
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki