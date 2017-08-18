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CHP İstanbul İl Başkanlığı'na haciz şoku

Cumhuriyet Halk Partisi, Kâğıthane ilçe teşkilatı tarafından kiralanan bir deponun 8 aydır kira ücretinin ödenmemesi nedeniyle haciz şoku yaşadı.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:03
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na haciz şoku

İddiaya göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin Referandum seçimlerinde kullanılmak üzere Kâğıthane Güzeldere Caddesi üzerinde bir depo kiraladı. CHP’li yöneticiler aradan 8 ay geçmesine rağmen deponun yaklaşık 100 bin TL kirasını ödemedi. İş yeri sahibi tarafından kiranın ödenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) mahkemeye verildi. Depo sahibi tarafından İstanbul 3.İcra Müdürlüğü yapılan başvuruyu kabul ederek haciz işlemini onayladı. Polis nezaretinde, haciz memurları ve Avukatlar saat 11.30 sıralarında Şişhane Bankalar Caddesi üzerinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelerek haciz işlemleri başlattı.

CHP İL BAŞKAN YARDIMCISI BORCA KEFİL OLDU

CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Örkmez, borca kefil olduğunu ve borcun 10 Eylüle kadar ödeneceğini belirterek haciz işlemlerini durdurdu. Anlaşmaya varılması üzerine haciz işlemleri için gelen nakliye görevlileri İl başkanlığı binasından ayrıldı. Avukatlar Mehmet Aldemir ve Burak Şahin ile CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Orhan Örkmez arasında görüşmeler sonucunda borcun bir kısmın ödendiği öğrenilirken, Örkmez’in CHP Genel Merkeziyle görüşerek, borcun kalan kısmının bugün tahsil edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Öte yandan haciz işlemleri için gelen avukatlar açıklama yapmadan il başkanlığından ayrıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:03
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