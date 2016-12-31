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CHP insanları böyle soymuştu!

A Haber'de yayınlanan Unutma programında CHP'nin tek parti döneminde uygulanan varlık vergisi kanunu ele alındı. Özellikle gayrimüslimleri hedef alan bu vergiler yüzünden bu insanlar Adalar ve Beyoğlu'ndaki evlerini satmak zorunda kaldılar. Tamamen keyfiyet üzerine kurulan bu vergi sistemi yüzünden parayı bulamayan gayrimüslimler Aşkale'ye sürgüne gönderildiler. O dönemde Cumhuriyet gazetesi üzerinden gayrimüslimleri hedef alan yayınlar yaptıran CHP, gayrimüslimlerin Türkler üzerinden zengin olduğunu iddia ediyordu.

Eklenme: 31 Aralık 2016, 20:21
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Hasan

CHPyi zerre haz etmem ama boyle birsey yapmislarsa helal demek gerekir keske bir kampanya baslatilsa yada kanun ile yabanci tum firmalar yerli bu ulkenin insanlarina devredilse halktanda destek gelir her gecen gun heryer yabanci marka ve tabelalarla dolmakta yabancilar tesvik edilmekte dukkan acmakta arsa almakta yabancilar Turklerden daha refah ve daha ayricaliklarla yasamakta kendi ulkelerinde is tutturamayanlar burda krallar gibi yasamakta boyle bir hamle ile AB ABD hepsi kudurur o zaman hic tepki vermemisler mi cok merak ettim dogrusu.

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