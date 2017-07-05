CHP her zaman hainlerle yürüdü

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Gazetemiz Akit, CHP’nin bugüne kadar düzenlediği sözde adalet yürüyüşlerinin perde arkasını aralıyor. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT Kumpası davası kapsamında vatana ihanet suçundan tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde başlatılan ‘adalet’ yürüyüşüne, DHKP/C terör örgütünden destek gelmesi dikkat çekti. CHP’li vekillerin örgüt marşı söyleyerek yürüdüğü sözde adalet yürüyüşü, PKK organlarında da geniş destek buldu.

FETÖ’nün servis ettiği görüntülerle devletin sırlarını ifşa eden Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın yargılandığı davada en büyük destek de yine FETÖ ve CHP’den geldi. CHP’li Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu gibi isimler devletin sırlarını sızdırarak vatana ihanet eden Dündar’ı yalnız bırakmadı.

“İYİ KIZ” DEDİLER, CANLI BOMBA ÇIKTI

CHP, İstanbul Sultanahmet’te polise yönelik canlı bomba eylemi yapan ve bir polisimizi şehit eden DHKP-C’li Elif Sultan Kalsen’i, ‘Örgüt propagandası’ suçuyla cezaevinde bulunduğu dönemde savunmuş ve terörist Kalsen’i 2012 yılında yayınladığı ‘Nisan ayı İnsan Hakları ihlalleri raporunda’ mağdur olarak gündeme getirmişti.

KIRMIZI FULARLI KIZLARI PKK’LI OLDU

Geçtiğimiz aybaşında Gezi Parkı odaklı eylemlerin yıldönümü dolayısıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapılmıştı. CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu’nun en ön safta yer aldığı yürüyüşte, Gezi olaylarının baş mimarları olan “Kırmızı fularlı kız” olarak bilinen PKK’lı terörist Ayşe Deniz Karacagil için “Gezi’den Rakka’ya Destan olmaya” sloganın atılması büyük tepki çekmişti.

FETÖ’YÜ AÇIKÇA DESTEKLEDİLER

Kemal Kılıçdaroğlu 20 Ekim 2015 tarihinde STV’nin canlı yayın konuğu oldu. Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak FETÖ’nün Kırmızı Kitap’a girmesinden sonra Kılıçdaroğlu’nun STV’ye çıkması, FETÖ’ye ana muhalefet liderinden gelen bir destek olarak yorumlandı.

Himmet adı altında örgüte toplanan paraları aklamak için kullanılan Bank Asya’ya kayyım atandı. Bunun üzerine CHP Milletvekili Mahmut Tanal, FETÖ’ye siper olmak için Bank Asya şubesine geldi. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş kapatılan Bugün gazetesine koştu. FETÖ’nün yayın organı Bugün gazetesinin kapatılmasına karşı çıkan Yarkadaş, FETÖ’nün yanında oldu.