CHP halkın iradesine saygı duymamakta ısrarlı... Şimdi de AİHM kapısında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 20. gününe Kocaeli'nin İzmit ilçesi Arasta Park mevkisinden başladı.

Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu, dün çok sıcak olan havanın bugün biraz yağmurlu olduğuna işaret ederek, bunun kendileri için bir şans olduğunu söyledi.

İzmit'in kurtuluşunda şehit olanların mezarlarını ziyaret ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Aynı zamanda İzmit'e büyük hizmetleri dokunan, İzmit'in efsane belediye başkanı Leyla Atakan'ı ziyaret ettik, mezarlarında dualarımızı okuduk. Allah rahmet eylesin. Bu ülkenin bağımsızlığına, kurtuluşuna katkı veren bütün şehitlerimizi şükranla, minnetle, rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

"Yolumuza devam edeceğiz"

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün anlamının çok büyük olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yürüyüşün bir anlamı da kendi ülkemizde düşüncelerimizi özgürce ifade edebileceğimiz ve devletin bir partiye değil, 80 milyona hizmet edebilecek bir konuma gelmiş olması amacıyla yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla siyasi iktidarın yürüyüşümüze kulak kabartması, niçin ve hangi gerekçe ile yürüdüğümüzü biraz daha dikkatli izlemesi en temel arzularımdan birisidir. Yolumuza devam edeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, konuşmanın ardından elinde bir dosya ile Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek, halk oylamasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru dilekçesi hazırladıkları bilgisini verdi.

Kılıçdaroğlu da bunun üzerine, "Mühürsüz seçimle ilgili... Referandum yapmıştık ve bu referandum maalesef, üzülerek ifade edeyim, Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle gayrimeşru hale geldi, meşruiyetini büyük ölçüde yitirdi. Şimdi dilekçemizi hazırladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyoruz. İlk imzamı da buraya atıyorum. Hadi hayırlı, uğurlu olsun. Bugün dilekçeler gönderilecek." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından dilekçeyi imzaladı.