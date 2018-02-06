CHP hadi bu insanlar için de konuş!

Terör örgütü PYD/PKK'nın 21 Ocak'tan bu yana Hatay ve Kilis'te sivil yerleşim yerlerine roket ve havanla düzenlediği terör saldırılarında 2'si Suriyeli 7 sivil hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik 20 Ocak'ta Özgür Suriye Ordusu ile başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürerken, Afrin'i işgal eden terör örgütü PYD/PKK'lıların Türkiye'de sivillere yönelik düzenlediği roket, havan mermisi ve füze saldırıları da devam ediyor.

Teröristler işgal ettikleri Afrin bölgesinden Hatay'daki sivil alanlara 60, Kilis'deki yerleşim yerlerine ise 34 roket ve havan ile terör saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda 2'si Suriyeli 7 sivil hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 113 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatının 2. gününde PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine gerçekleştirilen 11 ayrı roketli saldırısında 51 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares, yaralandı ve tedavisi için kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan El Fares, Reyhanlı'da PYD/PKK terörünün kurbanı oldu.

HAİN SALDIRI, TEDAŞ İŞÇİSİNİ HAYATTAN KOPARDI

PYD/PKK mensuplarının, 22 Ocak'ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yaptığı havan saldırısı da evli ve iki çocuk babası TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ı yaşamdan kopardı. Trafo tamir etmek için bölgede bulunduğu belirtilen Elitaş, terör örgütünün Afrin'den ateşlediği havan mermisi ile katledildi.

Terörün Kırıkhan'da hayattan kopardığı Elitaş'tan geriye bir gözü yaşlı eş ve 2 yetim çocuk kaldı.

Terör örgütü PYD/PKK üyelerince Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'ne gerçekleştirilen roket saldırısına evinde yakalanan 17 yaşındaki Fatma Avlar da hayatını kaybetti.

Terörün acımasız yüzünü gösteren PKK/PYD mensupları hayatının baharında olan ve öğretmenlik hayalleri kuran Fatma'yı hayattan kopardı.

Reyhanlı ilçesine teröristlerin gerçekleştirdiği bir diğer roket saldırısında da 7 çocuk babası 68 yaşındaki Ahmet Şanverdi yaşamını yitirdi.

Saldırıda Şanverdi'nin ekmek teknesi bakkal dükkanı da zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Reyhanlı'ya yapılan bir diğer terör saldırısında da 8 çocuk babası 68 yaşındaki Rıfat Sinirli, hayatını kaybetti. Emekli olan Sinirli'nin saldırı esnasında yoldan geçmekte olduğu öğrenildi.

TERÖRİSTLER KUTSAL MEKANI DA HEDEF ALDI

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Kilis'te Çalık Camisi'ne gerçekleştirdiği roketli saldırıda biri Suriyeli 2 kişi yaşamını yitirdi.

Teröristlerin saldırısı sonrası roketin isabet ettiği camide hayatını kaybeden iki kişiden 72 yaşındaki terzi Muzaffer Aydemir'in saldırıdan bir gün önce iş yerini ziyaret eden vali ve belediye başkanına, "Ben bu yaşımda askere gitmek istiyorum, şehit olmak istiyorum." dediği ortaya çıktı.

Kilis'te 2015'te Ahilik Haftası etkinlikleri sırasında "yılın ahisi" seçilen Aydemir'in, saldırıdan bir gün önce iş yerinde esnaf ziyareti kapsamında Vali Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara'yı misafir ettiği anda çekilen videoda ziyaret esnasındaki konuşmalar yer alıyor.

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısı sırasında camide ibadet ettiği sırada yaşamını yitiren Suriye uyruklu 27 yaşındaki Tarık Tabbak'ın bir süre önce motosiklet kazasında ayağının kırıldığı, son haftalarda yalnızca namaz vakitlerinde camiye gidip gelmek için evden çıkabildiği öğrenildi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kilis'e gelen Tarık Tabbak, PKK/PYD terör örgütünün sivillere yönelik saldırısında katlettiği kurbanlar arasına girdi.

Tabbak'ın yetim kalan 2 çocuğu ile hamile eşi, terör örgütünün mağduru oldu.