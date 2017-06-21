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CHP günde sadece 2 dakika düşünecek

Ankara’dan yola çıkarak İstanbul’a yürümeyi sürdüren Kılıçdaroğlu ve partililerin, her gün hep birlikte “2 dakika durarak adaleti düşünme” eylemini değerlendiren siyasiler CHP’ye çeşitli tavsiyelerde bulundular.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:52
CHP günde sadece 2 dakika düşünecek

CHP'nin başlattığı sözde 'Adalet' yürüyüşü çeşitli şovlar eşliğinde devam ediyor. Bu şovlara bir yenisi daha eklendi. O da '2 Dakika düşünme' eylemi. Peki bu konuda siyasilerin tavsiyesi ne? 

GÜNDOĞDU: 2 MİLYON LİRALIK FATURAYI ÖDEMEYİ DÜŞÜNMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM

“Yargı kararını bahane ederek Kılıçdaroğlu’nun 450 km İstanbul’a yürümek yerine 15 Temmuz gecesi kaçmadan 45 metre yürüyüp tankın önüne dursaydı daha iyi olurdu” diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, “Milyonluk telefon faturasını millete ödeten CHP Adana Milletvekili Elif Doğan, bazı CHP’li vekillerle kol kola girerek sözde ‘Adalet Yürüyüşü’nde yürüyordu. Madem CHP’liler iki dakikalık düşünme eylemi başlatmışlar o halde TBMM’ye yaklaşık 2  milyon liralık faturayı ödemeyi düşünmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

FETÖ’DEN NASIL VE NEDEN TALİMAT  ALDIKLARINI DÜŞÜNSÜNLER

Gazetemiz yazarı Nurettin Veren, FETÖ kumpası olarak CHP’nin Ankara’dan İstanbul’a yürüdüğüne dikkat çekerek, “İki dakika boyunca CHP’lilerin FETÖ’den nasıl ve neden talimat alarak böyle bir eyleme giriştiklerini düşünmeleri gerek. Eski CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in ‘CHP cemaat ile ittifak yaptı’ sözünü düşünmelerini öneriyorum” açıklamasında bulundu. .

TÜRKİYE’NİN BİRLİĞİNİ DÜŞÜNSÜNLER

CHP’nin uluslararası küresel güçlerle birlikte yürüdüğünü hatırlatan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Bu yürüyüş Türkiye’nin huzurunu, güvenini bozma girişimidir. CHP’lilere, iki dakika boyunca Türkiye’nin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini düşünmelerini tavsiye ederim. Gerçi Türkiye’nin geleceğini düşünmüş olsalardı yollara düşmezlerdi. Sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ masum bir yürüyüş değildir” ifadelerini kullandı.

90 YILDIR İKTİDAR YOLUNU BULAMAYANLAR...

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü doğru bulmayan ve dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan CHP’li Savcı Sayan ise, “Mübarek Ramazan ayının son günlerinde onlara bol dua ediyorum. Allah onlara akıl fikir versin. 90 yıldır düşünerek iktidar yolu bulamayanlar, 2 dakika düşünerek iktidar ve adaletin yolunu mu bulacaklar?” diye sordu.

CHP’NİN YENİMAHALLE’DE YAPTIĞI YOLSUZLUKLARI DÜŞÜNSÜNLER

İşadamı ve CHP üyesi Aydın Bilecen ise, “Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına CHP’li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzleri düşünmelerini öneriyorum. Özellikle Ankara Yenimahalle’de CHP’nin battığı yolsuzluk batağını ve bu bataklıktan nasıl kurtulacaklarını eğer gerçekten dertleri ‘Adalet’ kavramı ise iki dakika boyunca düşünmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:52
  1. chp
  2. CHP Genel Başkanı
  3. 2 dakika düşünme
  • MuhsinMuhsin3 sa önce
    ZATEN GÜNDE İKİ DAKİKA DÜŞÜNDÜKLERİ İÇİN BU HALDELER :D
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