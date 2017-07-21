CHP Göç Komisyonundan mülteci duyurusu

CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonunca, Türkiye'nin eşitlikçi, insan odaklı ve sosyal adaleti önceleyen bir mülteci politikasına ihtiyacı olduğu ifade edildi.

CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu, hükümetin mülteciler politikasına yönelik bir metin yayımladı.

Türkiye'de resmi rakamlara göre sayıları 3,5 milyona yaklaşan mültecilere yönelik ihlallerin son zamanlarda yaygınlaşmaya ve sistematik bir hal almaya başladığı belirtilen açıklamada, özellikle mülteci kadın ve çocukları hedef alan şiddet ve sömürü dalgasının giderek derinleştiği ileri sürüldü.

Suriye'deki savaşı bir an önce sona erdirmeyi amaçlayan barışçıl bir dış politika ve Türkiye'deki mültecilerin topluma entegrasyonlarını savunan bir yaklaşımın Türkiye'nin yaşamsal ihtiyacı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriyeliler olmak üzere bütün mülteciler, ülkemizdeki mülteci sorununun kaynağı değil mağdurlarıdırlar. Türkiye'nin eşitlikçi, insan odaklı ve sosyal adaleti önceleyen bir mülteci politikasına acil olarak ihtiyacı vardır. Ülkemizdeki Suriyelilere mülteci statüsü bir an önce verilmeli, halkları karşı karşıya getirebilecek ayrımcı politikalardan vazgeçilmeli, ön yargıları ve şiddeti derinleştirmekten başka işe yaramayan nefret söylemleriyle mücadele edilmelidir."

CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu, Milletvekilleri Veli Ağbaba, Zeynep Altıok, Mustafa Balbay, Nurettin Demir, Selina Doğan, Muharrem Erkek, Özcan Purçu, Sezgin Tanrıkulu ve Elif Doğan Türkmen'den oluşuyor.