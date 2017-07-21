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CHP Göç Komisyonundan mülteci duyurusu

Komisyon adına  yapılan açıklamada, Türkiye'nin eşitlikçi, insan odaklı ve sosyal adaleti  önceleyen bir mülteci politikasına ihtiyacı olduğu belirtildi

21 Temmuz 2017 Cuma 11:43
CHP Göç Komisyonundan mülteci duyurusu

CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonunca,  Türkiye'nin eşitlikçi, insan odaklı ve sosyal adaleti önceleyen bir mülteci  politikasına ihtiyacı olduğu ifade edildi.

CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu, hükümetin mülteciler  politikasına yönelik bir metin yayımladı.

Türkiye'de resmi rakamlara göre sayıları 3,5 milyona yaklaşan  mültecilere yönelik ihlallerin son zamanlarda yaygınlaşmaya ve sistematik bir hal  almaya başladığı belirtilen açıklamada, özellikle mülteci kadın ve çocukları  hedef alan şiddet ve sömürü dalgasının giderek derinleştiği ileri sürüldü.

Suriye'deki savaşı bir an önce sona erdirmeyi amaçlayan barışçıl bir  dış politika ve Türkiye'deki mültecilerin topluma entegrasyonlarını savunan bir  yaklaşımın Türkiye'nin yaşamsal ihtiyacı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"Suriyeliler olmak üzere bütün mülteciler, ülkemizdeki mülteci  sorununun kaynağı değil mağdurlarıdırlar. Türkiye'nin eşitlikçi, insan odaklı ve  sosyal adaleti önceleyen bir mülteci politikasına acil olarak ihtiyacı vardır.  Ülkemizdeki Suriyelilere mülteci statüsü bir an önce verilmeli, halkları karşı  karşıya getirebilecek ayrımcı politikalardan vazgeçilmeli, ön yargıları ve  şiddeti derinleştirmekten başka işe yaramayan nefret söylemleriyle mücadele  edilmelidir."

CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu, Milletvekilleri Veli  Ağbaba, Zeynep Altıok, Mustafa Balbay, Nurettin Demir, Selina Doğan, Muharrem  Erkek, Özcan Purçu, Sezgin Tanrıkulu ve Elif Doğan Türkmen'den oluşuyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 11:43
  1. CHP Göç Komisyonu
  2. mülteci
  3. Suriye
  4. Elif Doğan
  5. Mustafa Balbay
  6. Sezgin Tanrıkulu
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