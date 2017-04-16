% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

CHP Genel Merkezi'nde son durum!

Sandıklar açıldıkça 'Hayır' oyları yükseldi ancak 'Evet'in önüne geçemedi, CHP Genel Merkezi'nde de duygusal anlar yaşandı.

CHP Genel Merkezi'nde son durum!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:37

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sandıkların açılmaya başlamasıyla CHP Genel Merkezi'ndeki hareketlilik de arttı.

Genel merkezde toplanan bazı partililer halk oylaması sonuçlarını buradan takip etti.

Türkiye genelinde, sandıklar Batı illerinde açıldıkça Hayır oyları Evet ile aradaki farkı büyük ölçüde kapattı ancak Hayır'ın gücü Evet'i geçmeye yetmedi.

GENEL MERKEZDE HÜZÜN HAKİMDİ

CHP'nin genel merkezinde sonuçları takip edenler, Evet'i geçememenin sonucu olarak duygusal anlar yaşadı.

 
Etiketlerreferandumchp genel merkezichp
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

OFLU BABA

NE O CHP LIZAVALLILAR KELLE HARIC OTUZBESI GORMUS GIBI DONA KALMISINIZ

Cevapla

inanç

Sen ağlama dayanamam ağlama gözbebeğim sana kıyamam

Cevapla

Mali

YOKLUKLAR İÇERİSİNDE MÜCADELE EDEN CHP BU SEÇİMİN GALİBİDİR..G..ZOR KURTARDINIZ..

Cevapla

Serhat

Kemal istifa yönetim istifa hdp istifa chp istifa kemal istifa .... Sırrı istifa mal mal bakarsın mal oglu mal....bıyık li angut. Yüz lerim ayakkabı köşeleri gibi yüzlerine... Nisan yağmuru derler.

Cevapla

mehmet çakır

chp li kardeşlerimiz üzülmesinler 8 seçim kaybeden kk değiştirin sizde kazanırsınız üzülmeyin zaten kaybetmeye alışıksınız

Cevapla

ÜMİT

Üzülmeyin sizide kucaklıyoruz tercihinizi yanlış yaptınız ama tek milletiz doğruyu sizde göreceksiniz !

Cevapla

birisi

hiç hüzünlenmesinler oturdukları yerden seslerini bile yormadan 48.77 şu anda. bir asılsalar başkanlık da alırlar. sonuçlar bunu gösteriyor. çok şaşkınım. bu, Ak parti için zafer sayılmaz.

Cevapla

Abdullah

Tamam bitti referandum, daha fazla saldrmayın muhaliflere.

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?