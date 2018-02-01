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CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dolandırıldığını iddia eden Heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendini yakmaya çalıştı.

01 Şubat 2018 Perşembe 17:50
CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden 250 kişinin çalıştığı atölyesinin battığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini iddia eden Heykeltıraş Ragip Çiçen içi tiner, benzin ve tüp dolu olan otomobili ile CHP Genel Merkez binasının önüne geldi. Hızla arabadan inen Çiçen, yanında getirdiği çaputları yaktı.

Olay yerinde hazır bekleyen polisler duruma hemen müdahale etti ve çaputları söndürdü.

İddiaya göre daha sonra Çiçen, arabanın içinde bulunan tineri üzerine döktü ve 'Kamal Kılıçdaroğlu buraya gelmezse kendimi yakarım' diye bağırmaya başladı. Yaşadığı olayları bağıra bağıra anlatan Çiçen polisleri yaklaşmamaları için sık sık uyardı.

Etraftaki vatandaş ise olayı şaşkınlık içerisinde izledi. Çiçen'in bir anlık dalgınlığından yararlanan ve Kılıçdaroğlu'nun koruması olduğu iddia edilen kişi Çiçen'in üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirdi. O sırada parti içerisinde çıkan bir kişi ise Çiçen'e küfürler ederek onun üzerine saldırmak istedi. Bu sırada trafik ekipleri caddeyi çift taraflı trafiğe kapattı.

Polis ekipleri Çiçen'e kelepçe takarak güvenlik kulübesi içine aldılar. İddialara göre Çiçen'in elbiseleri tiner içinde kaldığı için üstündeki kıyafetler çıkartıldı ve ambulans ile itfaiye haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Heykeltıraş Çiçen'i hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de araba üzerinde incelemelerde bulundu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 17:50
  1. chp
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