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CHP Genel Başkanını seçti

CHP’nin 36. Olağan Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkan seçildi. İnce, Buraya geldi mi herkes gitmemek üzerine kurguluyor kendisini. Emin olun yarın aynısı, ben de öyle olurum güvenmeyin. Önünü kapayın, tüzüğe yazın' dedi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 23:33
CHP Genel Başkanını seçti

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştığı CHP’nin “Adalet ve Cesaret” Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkan seçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu 790, Muharrem İnce 447 oy aldı.

MUHARREM İNCE’NİN “KURGU”SU DOĞRULANDI

İnce, genel başkan seçildiği takdirde, "iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkanın istifa etmesi" hükmünün tüzüğe eklenmesini önereceğini söyledi. İnce, şunları kaydetti:

"Bu akşam beni genel başkan seçtiğiniz de 45 gün sonra imza rezaletine son vereceğiz, cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek, iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan, pazartesi günü kurultaya gidecek ve kendisi aday olamayacak, tüzüğe yazacağız bunu. Kılıçdaroğlu yapamadı, iktidar yapamadı, belki İnce de yapamayacak. İnce'den sonra biri gelir o yapar. Genel başkanının nasıl geleceği belli tüzükte, nasıl gideceği belli değil. Buraya geldi mi herkes gitmemek üzerine kurguluyor kendisini. Emin olun yarın aynısı, ben de öyle olurum güvenmeyin. Önünü kapayın, tüzüğe yazın."

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 23:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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