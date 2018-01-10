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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ocak mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır." ifadesini  kullandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ocak mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Twitter  hesabından paylaşımda bulundu.

Gazetecilerin mesleklerini yapamaz hale gelmesinin, baskı rejiminin en  açık göstergesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gazetecilerin özgürce haber  yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler  Günü'nde, gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha tüm dünyaya haykırıyorum."  değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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