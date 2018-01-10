CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ocak mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Gazetecilerin mesleklerini yapamaz hale gelmesinin, baskı rejiminin en açık göstergesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha tüm dünyaya haykırıyorum." değerlendirmesini yaptı.