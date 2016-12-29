CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Anayasa teklifini geri çeksinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Anayasa görüşmelerini, daha doğrusu Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri sonlandırsınlar ve anayasa teklifini geri çeksinler. Türkiye'yi bu ayıptan kurtarsınlar." dedi.

Çeşitli temas ve ziyaretler için Muğla'da bulunan Kılıçdaroğlu, Bodrum ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti, ardından İskele Meydanı'nda parti otobüsünden halka seslendi.

"Sanıyorlar ki 14 yıldır ülkeyi CHP yönetiyor"

Türkiye'de her gün şehit haberi geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütü 30-35 yıldır var. 'Bitireceğiz' diye masaya oturdular. 'Bu yol yanlıştır, bu yolla siz terörü engelleyemezsiniz' dedik. Ama Oslo'da, İmralı'da, Habur'da masaya oturdular, pazarlık yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir terör örgütüyle muhatap ettiler. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir terör örgütüyle aynı masaya oturamaz, oturmamalıdır, ama oturdular. Şimdi başlarına belayı aldılar. Şimdi kimi suçluyorlar? CHP'yi suçluyorlar. Niye suçluyorlar? Sanıyorlar ki 14 yıldır ülkeyi CHP yönetiyor. Ülkeyi yönettiklerinden bile haberleri yok. IŞİD terör örgütü dedik. 'Suriye'ye girmeyin kardeşim, komşuların iç işine müdahale etmeyelim.' Sana ne Esad'tan. Efendim 'Suriye'de demokrasi yokmuş.' Sen önce dön kendi ülkene bak. Kendi ülkende demokrasi var mı? Sen önce demokrasiyi sağla ki örnek ol. Sadece Ortadoğu'ya değil dünyaya örnek ol. Efendim 'Gideceğiz Emevi Camisi'nde namaz kılacağız. Esad zaten iki bastonla geziyor. Yakında Esad da bitmiş olacak, Suriye özgürlüğüne kavuşacak.' Ne oldu? Şimdi paşa paşa gittiler. Yakında göreceksiniz Esad'ın elini öpmeye gidecekler."

Rusya'nın her istediğine imzanın atıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Şimdi kalkmış diyorlar ki 'Ortadoğu'ya, dünyaya nizam veriyoruz. Biz oyun kurucuyuz' diyorlar. Bir baktık oyun kurucu falan değil bunlar resmen Ortadoğu'nun oyuncağı oldular. Ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Ülkenin bir vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası açısından rahatsızlık duyuyorum. Bir dönem Ortadoğu'ya örnek olan, Ortadoğu halklarının 'Biz de keşke Türkiye gibi yaşasak, Türkiye gibi olsak' diye imrendikleri bir ülke konumundan çıktık." dedi.

Anayasa değişiklikleri

Anayasa değişikliklerine karşı çıkacaklarını, bu sorunun sadece CHP'nin değil Türkiye'nin sorunu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Benim açımdan bir sorun yok ama bu ülke açısından bir sorun var. Benim burada bir sorumluluğum var. Bu ülkenin geleceğinden ben sorumlu olmak zorundayım, siz sorumlu olmak zorundasınız. Aydınlar, kadınlar, işçiler sorumlu olmak zorunda. Hepimizin sorumluluğu var. Hepimiz güzel, özgür, bağımsız, kalkınmış uygar bir Türkiye için mücadele etmek zorundayız. Mücadelemiz hayırlı olsun." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'a ve TBMM Başkanı'na seslenen Kılıçdaroğlu, "Anayasa görüşmelerini, daha doğrusu Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri sonlandırsınlar ve anayasa teklifini geri çeksinler. Türkiye'yi bu ayıptan kurtarsınlar, hele hele anayasa metnini dahi görmeden boş kağıda imza atmak gibi bir ayıptan TBMM'yi kurtarsınlar. Bunu yaptıkları takdirde onlara saygı duyacağız. Bunları yaptıkları takdirde parlamento, milletvekilleri saygınlık kazanacaktır. Demokrasiyi, TBMM'yi sonlandıran değil Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandıran bir Cumhuriyet'i egemen kıldığımız zaman Türkiye görkemli bir ülke olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA