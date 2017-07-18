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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Anıtkabir'in çevresinin betonlaştırılmasına izin vermeyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Kutsalımız olan Anıtkabir'in çevresinin betonlaştırılması ve gölgede bırakılmasına izin vermeyeceğimizi tüm milletimizin bilmesini isteriz." dedi.

18 Temmuz 2017 Salı 19:05
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Anıtkabir'in çevresinin betonlaştırılmasına izin vermeyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Anıtkabir'in çevresinin betonlaştırılmasına asla izin vermeyeceklerini bildirdi. 

Torun, yazılı açıklamasında, Anıtkabir'e yönelik bir imar planı değişikliği kararının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden geçtiği yönündeki bilgilerin kamuoyuna yansıdığını belirtti.

Belediye yetkililerinin plan değişikliğinin, Anıtkabir alanında yapılaşma koşullarını değiştirmeyeceğini ifade etmesine karşın, alınan kararın önemli belirsizlikler içerdiğini savunan Torun, alanın bir bölümünde imar haklarının yeniden tanımlandığının, alanın bir bölümünün ise plan kapsamı dışına çıkarıldığının anlaşıldığını aktardı.

Torun, şunları kaydetti:

"Ulusal değerimiz ve kutsalımız haline gelmiş Anıtkabir gibi bir alanın böylesi bir plan değişikliğine konu olması altında kimin imzası olursa olsun kabul edilebilir değildir. Kutsalımız olan Anıtkabir'in çevresinin betonlaştırılması ve gölgede bırakılmasına izin vermeyeceğimizi tüm milletimizin bilmesini isteriz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:05
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  2. Ankara
  3. Torun
  4. Anıtkabir
  5. Ulus
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