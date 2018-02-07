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CHP Erdoğan'ın talimatından rahatsız oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Tabipler Birliği’ndeki ‘Türk’ ifadesinin kaldırılmasına ilişkin verdiği talimattan rahatsız oldu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:18
CHP Erdoğan'ın talimatından rahatsız oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Tabipler Birliği’ndeki ‘Türk’ ifadesindeki kaldırılmasına yönelik verdiği talimattan rahatsız oldu.

Tezcan, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) ismindeki "Türk", Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) ismindeki "Türkiye" ifadelerinin kaldırılması açıklamalarına ilişkin, "Ne Türk Tabipleri Birliği önündeki ad, ne Türkiye Barolar Birliği önündeki ad sizin ihsanınızla oraya konulmuş adlar değildir. Aklınızı başınıza alın. Milleti böldüğünüz yetti de arttı bile. Şimdi daha fazla toplumu bölecek tutumlardan uzaklaşın. 'Türk Tabipleri Birliği'nin önündeki Türk, Türkiye Barolar Birliği önündeki Türkiye adını kaldıracağız.' diyorlar. Kimsiniz siz, kim? Nasıl kaldıracaksınız bu isimleri? Bu ismin babası siz misiniz?" dedi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 16:18
  1. Bülent Tezcan
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türk Tabipler Birliği

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  • MehmetMehmet32 dk önce
    Türklüğü ayaklar altına alanların tabelâlardan TC yi kaldıranlardan andimizi kaldıranlardan herşey beklenir ülkenin ismini değiştiriyorum dese burda destek verecek kişiler var suçlu varsa mahkemeler kişileri cezalandirsin Türk kelimesinden ne istiyorsunuz
  • abdoabdo36 dk önce
    evet kaldırılsın vatan hainleri türk ismini kullanmasın diyoruz sülalece. bu gün referanduma gidilse en az yüzde 80 oy alır bu görüşlerimiz.
  • Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..1 sa önce
    "Türk" kelimesinden kimler rahatsiz olabilir sn. Seyirciler! hele bi deyin bakalim...
  • melih53melih531 sa önce
    bunlara sormak lazım halkın emaneti işbankın bazı iştirakınde oluşan borsa paylarının baskılı fiyatlı el değişimi işbanka dolaylı ortakmı lazımdı**kim karar verdi..işgyo şu an hisselemede kırmızı çizgilerde olmasının sebebi ne.**kim bu borsa paylarını ele geçirenler.**ona cevap versin.çünkü işbankın diğer ortağı chp nin atadığı emekli *siyasetçiler..**
  • ArnavutArnavut2 sa önce
    Ne demek kimsiniz.Halk yetkiyi verdi,gerek görülenler yapılır.Terörist seviciler Türk ismini ağzına alamazlar.
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Bölücük siyaseti yapanlar, kaos için k... çnı yırtanlar kendileri değilmiş gibi birde karşıya çamur atıyor, işte bunlar katran bunlardan şeker olmaz, zehir olur.
  • İkraİkra2 sa önce
    Fiziken kaldirmak tabeladan silmekle olur..biz manen kaldirdik bile,sizi kaldirdigimiz gibi..bu millete hizmet eden tasir onu..teroriste hizmet eden degil..
  • mevlütmevlüt2 sa önce
    evet....bu "türk" ifadesi milliyetçilğe yönelip aslında kavmiyetçiliği esas aldığı için bölünmenin ilk ifadesidir....yani kürt olan birisi için de "kürt" olmalı veya "arap" ise arap...yani parçalan..."türk" ifadesi tüm odalardan kaldırılmalıdır.....değilse kavmiyetçilik devam eder....bu da bölünmeyi getiriri.....
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Türkiye Cumhuriyeti halkının veya milletinin hizmetinde olan, devletini kalleşçe siyonist katil tetörist Amerika ile beraber arkadan hançerlemeyen bir kuruluş Türk ve Türkiye ismini hak eder. Hem hain ol, hemde Türk ve Türkiye ismini kendine paravan olarak kullan. Olsa olsa sizin isminiz hain doktorlar birliği veya hain avukatlar birliği olur. 15 Temmuz'u unutmayın başınıza biteriz. Reis i Cumhurumuza dil uzatanın dilinide kökünden keseriz. Sizin gibilerini vekil diye temiz Türkiye halkına sunanlar, FETÖ siyasi ayağı. Az kaldı sizi sandığa gömeceğiz. Siyonist uşakları.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi2 sa önce
    ....sen kimsinde Boyle ötuyorsun turk ismiher kurulusun önunde olmasi sartmi turk tabibler birligi turk barolar birligi turk ezzacilar birligi turk söferler dernegi bir suru misal var peki bu kuruluslar turkiyede degilmiki turkle basliyor yillardir Boyle yaptiniz Milleti dusman ettiniz bu ismi Kim verdiyse onlari söyleyinde bilelim biliyoruzda chp söylerse daha iyi olur
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