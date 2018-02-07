CHP Erdoğan'ın talimatından rahatsız oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Tabipler Birliği’ndeki ‘Türk’ ifadesindeki kaldırılmasına yönelik verdiği talimattan rahatsız oldu.

Tezcan, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) ismindeki "Türk", Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) ismindeki "Türkiye" ifadelerinin kaldırılması açıklamalarına ilişkin, "Ne Türk Tabipleri Birliği önündeki ad, ne Türkiye Barolar Birliği önündeki ad sizin ihsanınızla oraya konulmuş adlar değildir. Aklınızı başınıza alın. Milleti böldüğünüz yetti de arttı bile. Şimdi daha fazla toplumu bölecek tutumlardan uzaklaşın. 'Türk Tabipleri Birliği'nin önündeki Türk, Türkiye Barolar Birliği önündeki Türkiye adını kaldıracağız.' diyorlar. Kimsiniz siz, kim? Nasıl kaldıracaksınız bu isimleri? Bu ismin babası siz misiniz?" dedi.