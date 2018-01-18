İzmir'de fırtına ve şiddetli yağışın ardından denizin taşması sonucu denizle kara birleşti, cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini bastı. İzmir'in en prestjli yerlerinden Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yağmur ve fırtına nedeniyle denizin yükselmesi sonucu sular cadde ve sokakları göle çevirdi, ev ve işyerlerini bastı.

ELLERİNİ ATTIKLARI YER MAHVOLUYOR

Esnaf ve vatandaş su baskınlarının faturasını CHP'li İzmir Belediyesi'ne kesti. Bahse konu görüntüler sosyal medyada "Bu rezillik Chp'nin yönettiği bir ülkede neler yaşanacağının basit bir provasıdır. Adamların ellerini attıkları her şey bozuluyor, mahvoluyor." şeklinde yorumlandı. Ayrıca 'CHP denizi vatandaşın ayağına' getirdi tarzı esprili ifadelerde bulunuldu.