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CHP denizi vatandaşın ayağına getirdi

İzmir'deki yağış ve fırtınanın ardından yaşanan su baskınları CHP'li İzmir Belediyesi'ni zor durumda bıraktı. Sosyal medyada ''CHP denizi vatandaşın ayağına getirdi'' yorumları yapılmaya başlandı.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:57

İzmir'de fırtına ve şiddetli yağışın ardından denizin taşması sonucu denizle kara birleşti, cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini bastı. İzmir'in en prestjli yerlerinden Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yağmur ve fırtına nedeniyle denizin yükselmesi sonucu sular cadde ve sokakları göle çevirdi, ev ve işyerlerini bastı.

ELLERİNİ ATTIKLARI YER MAHVOLUYOR

Esnaf ve vatandaş su baskınlarının faturasını CHP'li İzmir Belediyesi'ne kesti. Bahse konu görüntüler sosyal medyada  "Bu rezillik Chp'nin yönettiği bir ülkede neler yaşanacağının basit bir provasıdır. Adamların ellerini attıkları her şey bozuluyor, mahvoluyor." şeklinde yorumlandı. Ayrıca 'CHP denizi vatandaşın ayağına' getirdi tarzı esprili ifadelerde bulunuldu.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 14:57
  1. İzmir Belediyesi
  • uyan tcuyan tc55 dk önce
    verin verin oyunuzu izmir olarak chpkk ya verin . dağlarınızda sadece çiçekler açar başka işe yaramaz. öbür dağlarda dikenmi açıyor sadece izmirin dağlarındamı çiçekler açıyor. geri zekalılar chpkk ya oy atıyor. rezalete bak her taraf göl olmuş. bu nasıl hizmet anlayışı yuhh
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 56 dk önce
    Balık da tutulabiliyor mu acep? Bide beğenmezsiniz :) hizmette sınır yok!!!!
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