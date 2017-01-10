CHP, darbecilerle iş birliği içerisinde

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Doktor Selim Temurci, son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili Akit’e konuştu. CHP’nin 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren zihniyetle iş birliği içerisinde olduğunu söyleyen Temurci, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren kesimlerin sözcüsü haline geldiğini kaydetti.

-Türkiye için bir dönüm noktası arzeden 15 Temmuz ve sonraki sürecinde CHP’nin konumu nedir?

CHP, 15 Temmuz ruhunu anlamamıştır. Anlamadığı gibi de 15 Temmuz ihanetini bu millete yaşatanlarla iş birliği yapar hale gelmiştir.

-CHP’nin son dönemdeki bu hırçın tutumunu neye bağlıyorsunuz?

CHP, özellikle terör olaylarıyla birlikte, ülkesine milletine düşmanlık eden birçok kesimin sözcüsü haline geldi. Kılıçdaroğlu’nun kendisinin seçmenine ve bu millete hangi tarafta durduğunu net şekilde ifade etmesi lazım.

-CHP’nin yeni anayasa çalışmalarına karşı sergilediği bu katı tutumu nasıl yorumluyorsunuz?

CHP’nin alacağı oy belli. Yüzde 25’ler ile başkan olunmayacağını biliyorlar. CHP, Türkiye’de olup biten her şeyi ‘nasıl toplumda bir gerginlik oluşturabilirim’ diye kullanmak istiyor. ‘Anayasa değişiklik paketini geri çekin, bu kan o şekilde durur’ diyecek kadar ileri gidiyor.

-FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı darbe teşebbüsü kime karşı yapılmıştır?

15 Temmuz’un aslında Türkiye üzerinden bütün bir coğrafyayı dağıtmak ve bu ümmeti başsız bırakmaya yönelik bir harekettir. Bu topraklara çok büyük bir operasyon yapılıyor. Bize yeniden bir Sevr sunuyorlar. Ortadoğu’ya Sykes- Picot sunuyorlar.

-Yeni anayasa çalışmalarına dönecek olursak. Yeni anayasa hayatımıza neler katacak?

Kutuplaşma son bulacak, icraatlar önem kazanacak. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmayacak. Vesayetçi parlamento anlayışı son bulacak. 28 Şubat benzeri zihniyetlerle iktidara gelmek son bulacak. Koalisyon tehlikesi son bulacak.

-Artan terör saldırılarını neye

bağlıyorsunuz?

Cumhurbaşkanımız, ‘dünya beşten büyüktür’ diyerek küresel sistemin ekonomisine çomak sokuyor. Türkiye, FETÖ’nün, PKK’nın, DEAŞ’ın senkronize saldırıları ile imtihan edilmeye çalışılıyor. Başaramayacaklar. Yenikapı ruhu Türkiye’yi ayağa kaldıracak ruhtur. Bu ruhun biz sahada olduğunu görüyoruz.

-Ayasofya’nın açılması hakkında neler söyleyeceksiniz?

Fatih’in açmış olduğu bir mabedi kapatmak zaten hataydı. Yıllarca bunun mücadelesini verdik. Sonuna kadar açılsın. İstanbul bir sevgi, merhamet şehridir. Kendi tarihinin kendisine yüklediği misyonu içinde barındırmayanlar bu milleti geleceğe taşıyamazlar. Ayasofya mutlaka ve mutlaka ibadete açılmalıdır.

CHP, 28 ŞUBAT’I MOBİLİZE ETME GAYRETİ İÇERİSİNDE

-Sıkça dillendirilmeye başlayan, yaşam tarzına müdahale söyleminin altında ne yatıyor?

28 Şubat’ı bu toprakların insanlarına yasatmak isteyen bir zihniyet var. Lakin onları destekleyen alt yapı artık yok. 28 Şubatları yaşadık bunları unutmamamız lazım. 27 Nisanları yaşadık unutmamamız lazım. 15 Temmuz’u yaşadık unutmamamız lazım. Biz başkaları gibi birilerine ‘bu mesele 1000 yıl sürecek’ deme noktasında değiliz. CHP’nin şu süreçteki tavrının çok iyi izlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu millete 28 Şubat’ı layık görenleri adeta mobilize etmenin gayreti içerisinde.

YAŞAM TARZINA MÜDAHALE AK PARTİ İLE SON BULMUŞTUR

-Ortaköy’deki hain saldırı sonrası, ‘yaşam tarzına saldırı’ yaygaraları koparanlar hakkında neler söyleyeceksiniz?

Biz öyle bir inancın mensuplarıyız ki, inancımızın insanların üzerine baskı kuracağını dile getirmek ve söylemek öncelikle inancımıza hakarettir. Yasam tarzına müdahale palavralarının hiçbir karşılığı yok. Bu, terörün Türkiye’de yaptığı şeye yardım etmektir. Yaşam tarzına müdahale edenleri AK Parti koltuklarından uzaklaştırdı.