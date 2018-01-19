CHP dağılıyor! 'Partimiz işgal altında' diyerek isyan bayrağı çektiler

Türkiye’nin milli güvenlik sorunu haline gelen gidişata isyan eden CHP'liler, “Partimiz işgal altında” diyerek genel merkeze isyan bayrağı çekti.

BAŞPROVOKATÖR

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatı, terör örgütlerine yönelik skandal açıklamalarla dolu. PYD’liler için ‘özgürlük savaşçısı’, PKK’lılar için ‘arkadaş’ diyen Kılıçdaroğlu, FETÖ’cü darbecileri ‘mağdur’ ilan edip 15 Temmuz kahramanlarına ‘militan’ deme cüretinde bulundu.



ELİ TAŞLI AĞZI KÜFÜRLÜ

Eşi tarafından polise taş atarken çekilmiş fotoğrafı paylaşılan Kaftancıoğlu, emniyet teşkilatına ‘katiller sürüsü’ diyerek dil uzattı.

CHP İstanbul teşkilatının yeni il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ‘teröre destek’ dosyası kabarık. Kandil’in sözde yöneticilerinden Sakine Cansız’ı öve öve bitiremeyen Kaftancıoğlu, PYD’lilere de destek verdi.



PKK'YLA YAN YANA



TBMM’deki odasından Atatürk’ün portresini indirerek CHP’de büyük bir krizin fitilini ateşleyen Zeynep Altıok, hendek kazan PKK’lılara arka çıkıp Mehmetçik’i hedef aldı.



FETÖ'NÜN AVUKATI



“Eğer İran’la Türkiye karşı karşıya gelirse, İran safında olurum” diyen CHP’li Eren Erdem, FETÖ’ye yakınlığıyla tanınıyor. Örgüte ait yayın organlarının kapatılması sürecinde, Pensilvanya’ya selam çakıp FETÖ’cülerin avukatlığına soyundu.



KUMPASIN KURYESİ



FETÖ’nün, Türkiye’yi ‘teröre destek veren ülke’ ilan etmek için kurduğu MİT TIR’ları kumpasında rol alan Enis Berberoğlu, ‘casusluk’tan tutuklu.



ÇETENİN FEDAİSİ



FETÖ elebaşı Fetullah için hüngür hüngür ağlayan CHP’li vekil Mahmut Tanal, örgütün eylemlerinde en ön safta yer aldı. Fetullah’ın talimatıyla Bank Asya’ya para yatırıp, ihanet çetesinin medya ayağını savundu.



PENSİLVANYA SÖZCÜSÜ



Yerli ve milli medyayı açık açık hedef gösteren CHP’li vekil Barış Yarkadaş, sık sık boy gösterdiği FETÖ ve PKK medyasının kapatılmasına karşı çıktı.



BERELİ TERÖR SEVİCİ



Terör örgütü DHKP-C’nin beresiyle poz veren CHP’li Ümit Kocasakal, savcı Mehmet Selim Kiraz’ı aynı bereyi takarak şehit eden eli kanlı teröristlerin en son görüşmek istediği isimdi.



DHKP-C YASÇILARI



Wikileaks belgelerinde kod adı ‘TR 705’ olarak geçen ve CIA ajanı olduğu öne sürülen Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C’li teröristin cenazesine giderek gözyaşı döktü. Yanında, adı BUZGATE skandalına karışan Gamze İlgezdi de vardı.

Güneş