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CHP çamur atmaya devam ediyor! Yine saçma bir iddia

Referandumda büyük hüsrana uğrayan CHP çamur atmaya devam ediyor. CHP'li Bülent Tezcan, referandumun ardından kameraların karşısına geçti. Tezcan, "Bu referandum, açık oy gizli sayım ilkesinin uygulandığı 2017’nin 'sopalı seçim'i olarak tarihin kara sayfasında yer alacaktır. YSK güvenli bir seçim yapamamıştır, yapmamıştır, yaptırmamıştır" dedi.

Eklenme: 17 Nisan 2017, 12:43

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

YSK’ya itirazlarda bulunduk. 'Sayımın gizliliğini sağlayın, bu şekilde sayımlar ciddi bir şaibe kaynağı olacaktır' dedik. Saat 17:21 itibariyle burada gördüğünüz kısa mesaj, YSK tarafından seçim kurullarına gönderilmiştir. Ne diyor o kısa mesajda?

'TARİHİN KARA SAYFASINDA YERİNİ ALACAK'

Bu saat 18:21’e kadar bizim şikayetlerimizin çok açık delilidir. O sandık alanındaki seçmenlere kapalı bir sayım yapıldığının… Doğu ve güneydoğu sandıkları 16:00’da açıldı, bu mesaj 1,5 saat sonra gitti. Diğer sandıklar 18:00’de açıldı, sayımların büyük bölümü gizli bir şekilde yapılmıştı. Bunlar özellikle 2017 anayasa referandumunun tarihin yeniden tekerrür ettiği bir referandum olmasını ne yazık ki ortaya çıkarmıştır. 2017 referandumu, 'sopalı seçim' olarak geçecektir tarihe. Bu referandum, açık oy gizli sayım ilkesinin uygulandığı 2017’nin sopalı seçimi olarak tarihin kara sayfasında yer alacaktır.

YSK güvenli bir seçim yapamamıştır, yapmamıştır, yaptırmamıştır. YSK’nın görevi seçimlerin yargı gözetim ve denetimi altında yapılmasını güvence altına almaktır. YSK bu seçimlerin referandumun iktidar gözetim ve denetiminde yapılmasının güvencesi ve aracı olmuştur. Öncelikle kampanya döneminde medya denetimini sağlayan, medyadaki propagandanın adaletini sağlamaya dönük seçim kanunu değişikliğini olağanüstü hal kanun hükmü kararnamesiyle yapılan seçim kanunu değişikliğini, YSK Anayasa’nın 67’nci maddesine rağmen yürürlükte kabul etmiştir.

'MAÇ BAŞLADI KURALLAR DEĞİŞTİ'

Kanuna açıkça aykırı olmasına rağmen, mühürsüz oy pusulaları geçersiz olmasına rağmen kabul etmiştir. YSK, bu kanunun açık hükmüne rağmen arkasında oy pusulası olmayan, sandık pusulası olmayan oy pusulalarını geçersiz saymıştır. YSK bu açık kanun hükmüne rağmen o kanunları da geçersiz saymıştır. Bunları sayım başladığı anda, başladıktan sonra geçerli saymıştır. Yani maç başlamış, kuralları değiştirmiştir. Sadece kendi genelgesi değil, kanuna aykırı şekilde kuralları değiştirmiştir. Bunu AK Parti temsilcilerinin itirazları üzerine yapılmıştır. Sayım sırasında bu karar alınmıştır. Bu açık bir şekilde seçimin meşruiyetine gölge düşüren bir tutumdur.

VİDEOYU ÖRNEK GÖSTERDİ

Oy pusulaları ve zarfları, mühürsüz olarak geçersiz sayılması demek, siyasi partilerin sandık kurullarına üye vermesi hükmünü fiilen anlamsız hale getirmektir. Yok etmektir. Çünkü siyasi partiler sandık kuruluna üye olarak o üyeler yoluyla dışardan oy getirip torbalara sandıklara sokulmasını önlemek üzere bu mühür getirilmiştir. Dışardaki oylarla değiştirilmesini önlemek üzere getirilmiş bir önlemdir. Özellikle bir videomuz var, sayım sırasında. Sosyal medyada üretilmiş bir görüntü değil. Gerçek bir görüntüdür. Bu uygulamanın nasıl bir seçim yaptığımızı en çıplak şekilde gösterdiğini birlikte göreceğiz.

Bu bizim avukat arkadaşımızın, kadın arkadaşımızın açık uyarısı itirazıdır. Sonuçta YSK tercih mühürlerinin kullanılacağını genelgeyle belirlemesine rağmen, evet mühürleriyle ilgili karar vererek bir başka usulsüzlüğe yol açmıştır. YSK bu referandumda aynen şunu söylemiştir. Özeti şudur, bizi buraya getiren irade bunu istiyor demiştir. YSK 2017 referandumunda ne yazık ki bizi buraya getiren irade bunu istiyor ifadesini eylemleriyle göstermiş ve kullanmıştır.

 
Etiketlerreferandum 2017CHPseçim
HABER YORUMLARI
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huseyin

bu konusmaya agliyacam nerdeysegetirin uleyyyn sandiklarihayir diyecem

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türkiyem

doymadınız yenilgiye bu kaçıncı sekizincimi dokuzucunmu...yenilgiyi kabul etmeyin sonra sağa sola çamur atın...yeter artık birazda kendinizi sorgulayın...değiştirin artık başınızdaki adamı..

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Berber

Hadi bakayım yürü yürü de ense tıraşın görülsün ancak gidersin

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abdo

chpkk da kudurdu hoooşşştt

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Yakup

Önce milletin iradesine saygıyı öğreneseksiniz. SONRADA iktidar olmak için milletindegerlerine inancına her seyine saygı duymayı öğreneceksiniz. Artık bu millete zulüm yapamayacaksıniz EVET HAKKATEN YETER!

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Boran

Chp haydi tarihin karanlıkçöplüğüne.Fırıldaklar

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Osman Gungormus

Falanca yerde bir adam kırk dilim baklava yermiş demişler. Buna inananlar ve inanmayanlar iddiaya girip e görelim o zaman diye adamın kapısına gitmişler. Adama "yer misin?" demişler. "Yerim" demiş. Başlamış 1-2-3... giderken gelmiş 33-34 'e. Yenileceğini anlayan "Yiyemez" grubu eksik saymaya başlayınca iki grup başlamış kavgaya... Baklava yiyen adam "Durun!" demiş. "Bakın bu sefer dikkatli sayın. Bu biiir" demiş ve bir kırkı daha baştan yemiş. CHP nin hali bunu anlatıyor. Bu mızıkçılığın yıllardır onlara bir şey getirmediğini ve getirmeyeceğini hala anlamadılar. Anlamak da istemiyorlar

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Arif

Tarihin kara sayfalarında hep siz vardınız öylede kalacaksınız.

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ihya

sandık başkanı benim oy pusulamın arkasını mühürlemedi ise, BENİM SEÇMEN OLARAK SUÇUM NE.. YSK HAKLI

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Murat Kara

Bilerek sanki oylar dışardan getirilmiş havası veriyorlar, halbu ki ysk; ıslak imza ile getirilmesine rağmen mühürü eksik olmuş zarfları kabul etme kararı aldı. yani chplisi mhplisi, akplisinin onaylayarak ıslak imza ile tutanak altına aldıkları sandıklar bunlar.Baktılar seçim sonuçları kötü bi sebep bulup yapıştılar. Kemalistlerde cukk atladı olay budur.

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HACI

Mağlubiyet kolay hazmedilecek lokma değil.Tanalın tantanasını anlıyorum.Ama artık gelecek maçlara hazırlan Tanal.

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OSMANLI

Derhal T.C. Bassavciliklarini göreve cagiriyorum...CHP ve bazi sahsiyetler yüce Türk Milletini asagiliyor ve YSK yi zan altinda birakarak sahtekarlikla sucluyor...bu kurum ve sahsiyetler hakkinda inceleme baslatilmali !!!

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sukru

Açık oy gizli tasnif alçaklığı chp,ye mahsus bir buluştur.Böyle bir uygulamada ancak chp,ye yakışır.Ellerinden gelse şimdide aynı uygulamayı yaparlarda halktan korkuyorlar.

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orhan

Sizde tarihin çöplüğünde yer alacaksınız

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OSMANLI

YSK baskanini dinlemedinizmi...?Sandiktaki görevlinin hatasi yüzünden Secmenin iradesini göz ardi edemezdik diyor..Secmen basmis ..Zarfta sandik görevlisinin Mühürü yok sadece..carpitmayin..!!!

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Akın

Yer yüzündeki bütün kötü kadınlar bir araya gelse sizin gibi haini ancak dogurur. Her sandıkta görevlileriniz var sandık açılıp oy sayımı yapılınca bütün partililer imzalı nekadar oy çıktıgı yazılı pusula alırlar ve parti mrkz gönderirler.ozaman sizin gibi sandık başına koydugunuz partilinizde hain

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Turan

Ne iradesi be. Koşullar eşit değil. Devlet tv si sadece evet için çalışıyor. Dayatma, zorlama var. Ohal var. Hile var. Yeter artık!

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Emrah

"Mühürsüz oy" demek, geçersiz oy demektir. Mühür neden vardır?

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Can...

Humanist geçinen Avrupa,Amerika,İngiltere...Esad hükümetine kimyasal silahları kim sattı.?.DAEŞ elindeki son model silahlar nerden geldi.?.Kolonilerinizde kölelik sistemi uygulayıp kaç ülkeyi sömürdünüz.?.Afrika,Hindistan gibi ülkelerin zenginlikleri sizin evinizdeki bahçenin içerisindeki yüzme havuzuna dönüşmüşken orada rahat rahat yüzebileceğinizi zannettiniz...Siz hümanist geçinenler en büyük katil sizsiniz...

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sahravan

bazı sancılara kum iyi geliyor...

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OSMANLI

T.C. Bassavcilarini göreve davet ediyorum...Bu CHP li ve bazi sahsiyetler yüce Türk Milletine hakaret ediyor ve YSK yi sahtekarlikla sucluyor..!!!Derhal inceleme baslatilmali !

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Faik

Aklına turp suyu sıkayım tezcan artık tarihi siz değil bu millet yazıyor ne yazdığını da biliyor

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