CHP çamur atmaya devam ediyor! Yine saçma bir iddia

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

YSK’ya itirazlarda bulunduk. 'Sayımın gizliliğini sağlayın, bu şekilde sayımlar ciddi bir şaibe kaynağı olacaktır' dedik. Saat 17:21 itibariyle burada gördüğünüz kısa mesaj, YSK tarafından seçim kurullarına gönderilmiştir. Ne diyor o kısa mesajda?

'TARİHİN KARA SAYFASINDA YERİNİ ALACAK'

Bu saat 18:21’e kadar bizim şikayetlerimizin çok açık delilidir. O sandık alanındaki seçmenlere kapalı bir sayım yapıldığının… Doğu ve güneydoğu sandıkları 16:00’da açıldı, bu mesaj 1,5 saat sonra gitti. Diğer sandıklar 18:00’de açıldı, sayımların büyük bölümü gizli bir şekilde yapılmıştı. Bunlar özellikle 2017 anayasa referandumunun tarihin yeniden tekerrür ettiği bir referandum olmasını ne yazık ki ortaya çıkarmıştır. 2017 referandumu, 'sopalı seçim' olarak geçecektir tarihe. Bu referandum, açık oy gizli sayım ilkesinin uygulandığı 2017’nin sopalı seçimi olarak tarihin kara sayfasında yer alacaktır.

YSK güvenli bir seçim yapamamıştır, yapmamıştır, yaptırmamıştır. YSK’nın görevi seçimlerin yargı gözetim ve denetimi altında yapılmasını güvence altına almaktır. YSK bu seçimlerin referandumun iktidar gözetim ve denetiminde yapılmasının güvencesi ve aracı olmuştur. Öncelikle kampanya döneminde medya denetimini sağlayan, medyadaki propagandanın adaletini sağlamaya dönük seçim kanunu değişikliğini olağanüstü hal kanun hükmü kararnamesiyle yapılan seçim kanunu değişikliğini, YSK Anayasa’nın 67’nci maddesine rağmen yürürlükte kabul etmiştir.

'MAÇ BAŞLADI KURALLAR DEĞİŞTİ'

Kanuna açıkça aykırı olmasına rağmen, mühürsüz oy pusulaları geçersiz olmasına rağmen kabul etmiştir. YSK, bu kanunun açık hükmüne rağmen arkasında oy pusulası olmayan, sandık pusulası olmayan oy pusulalarını geçersiz saymıştır. YSK bu açık kanun hükmüne rağmen o kanunları da geçersiz saymıştır. Bunları sayım başladığı anda, başladıktan sonra geçerli saymıştır. Yani maç başlamış, kuralları değiştirmiştir. Sadece kendi genelgesi değil, kanuna aykırı şekilde kuralları değiştirmiştir. Bunu AK Parti temsilcilerinin itirazları üzerine yapılmıştır. Sayım sırasında bu karar alınmıştır. Bu açık bir şekilde seçimin meşruiyetine gölge düşüren bir tutumdur.

VİDEOYU ÖRNEK GÖSTERDİ

Oy pusulaları ve zarfları, mühürsüz olarak geçersiz sayılması demek, siyasi partilerin sandık kurullarına üye vermesi hükmünü fiilen anlamsız hale getirmektir. Yok etmektir. Çünkü siyasi partiler sandık kuruluna üye olarak o üyeler yoluyla dışardan oy getirip torbalara sandıklara sokulmasını önlemek üzere bu mühür getirilmiştir. Dışardaki oylarla değiştirilmesini önlemek üzere getirilmiş bir önlemdir. Özellikle bir videomuz var, sayım sırasında. Sosyal medyada üretilmiş bir görüntü değil. Gerçek bir görüntüdür. Bu uygulamanın nasıl bir seçim yaptığımızı en çıplak şekilde gösterdiğini birlikte göreceğiz.

Bu bizim avukat arkadaşımızın, kadın arkadaşımızın açık uyarısı itirazıdır. Sonuçta YSK tercih mühürlerinin kullanılacağını genelgeyle belirlemesine rağmen, evet mühürleriyle ilgili karar vererek bir başka usulsüzlüğe yol açmıştır. YSK bu referandumda aynen şunu söylemiştir. Özeti şudur, bizi buraya getiren irade bunu istiyor demiştir. YSK 2017 referandumunda ne yazık ki bizi buraya getiren irade bunu istiyor ifadesini eylemleriyle göstermiş ve kullanmıştır.