CHP bunu yediremedi! Bakın ne yaptılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafını paylaşan CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a bir tepki de kendi partisinin sözcüsünden geldi.10 Ocak 2018 Çarşamba 15:06
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasını eleştirdi.
"İÇİM SIZLADI"
Özel, "Maltepe Belediye Başkanı’nın fotoğrafını görünce içim sızladı. Başka bir şey söylemem mümkün değil." dedi.
Ali Kılıç'ın paylaşımına CHP'liler büyük tepki göstermişti.