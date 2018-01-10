CHP bunu yediremedi! Bakın ne yaptılar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasını eleştirdi.

"İÇİM SIZLADI"

Özel, "Maltepe Belediye Başkanı’nın fotoğrafını görünce içim sızladı. Başka bir şey söylemem mümkün değil." dedi.

Ali Kılıç'ın paylaşımına CHP'liler büyük tepki göstermişti.