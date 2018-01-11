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CHP buna da karşı! İşgalmiş...

CHP'li Özgür Özel, TBMM Başkanı tarafından mescit ve abdesthane yaptırılmasını "işgal" olarak nitelendirdi.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:28
CHP buna da karşı! İşgalmiş...

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın talimatıyla Meclis'in 2 odası mescit ve abdesthaneye dönüştürüldü. Kahraman'ın yaptırdığı mescit ve abdesthaneye CHP'den itiraz geldi.

FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, fotoğraf çekimi yasak olmasına rağmen mescit ve abdesthaneyi görüntüleyerek servis etti.

"MESCİT YAPAN İSMAİL KAHRAMAN İŞGALCİDİR"

Meclis'te tartışmalara neden olan konuyla ilgili söz alan Özgür Özel'in konuşmaları, Meclis tutanaklarına şöyle geçti: "Parlamentoya duyurarak kapı önüne davet ettik, fotoğrafları basına gizli gizli değil açıkça basın toplantısıyla dağıttık. Videoları parlamentodaki bütün muhabirlere, ayırmadan, birer birer CHP Grubu olarak biz dağıttık. Çünkü orası mahrem alan değil ortak kullanım alanıydı. Orayı kendi mini mescidi ve abdesthanesi yapan İsmail Kahraman işgalcidir."

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 10:28
  1. İsmail Kahraman
  2. TBMM
  3. Özgür Özel
  4. CHP
  • MuhammetMuhammet14 dk önce
    Işte ey chp li kardeşlerim oy verdiğiniz parti bu.islama karşı savaşıyorlar. Siz bunlara oy vererek vebale girmeyin.inanin sizde Allahin azabına ortak olursunuz.
  • MuhammetMuhammet14 dk önce
    Işte ey chp li kardeşlerim oy verdiğiniz parti bu.islama karşı savaşıyorlar. Siz bunlara oy vererek vebale girmeyin.inanin sizde Allahin azabına ortak olursunuz.
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