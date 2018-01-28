CHP bu süreçte bile rahat durmuyor!

Altay, TBMM Çankaya Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Başbakan Binali Yıldırım'ın "Afrin, iktidar ile muhalefeti birleştirdi" ifadelerini hatırlatan Altay, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiğini söyledi.

CHP'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında samimi uyarılarda bulunduğunu ifade eden Altay, "Neden rahatsız oluyor, biz anlamıyoruz. Bizim bu uyarılarımızın asıl altında yatan bir önemli nokta da geçmişteki yanlışların tekerrür etmemesidir. Geçmişte 'PKK, FETÖ, DEAŞ bizi kandırdı' diyen Erdoğan'ın yarın, öbür gün de 'ÖSO bizi kandırdı' dememesi için biz bu uyarıları yaptık" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zeytin Dalı Harekatı başladığı andan itibaren desteğini açıkladığını, buna rağmen "yerlilik ve millilik" polemiği ile eleştirilere maruz kaldıklarını anlatan Altay, "Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının son günlerdeki söylem ve eylemleri Türkiye'nin selameti ve esenliği, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.