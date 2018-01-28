Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP bu süreçte bile rahat durmuyor!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının son günlerdeki söylem ve eylemleri, Türkiye'nin selameti ve esenliği, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir" dedi.

28 Ocak 2018 Pazar 19:26
CHP bu süreçte bile rahat durmuyor!

Altay, TBMM Çankaya Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Başbakan Binali Yıldırım'ın "Afrin, iktidar ile muhalefeti birleştirdi" ifadelerini hatırlatan Altay, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiğini söyledi.

CHP'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında samimi uyarılarda bulunduğunu ifade eden Altay, "Neden rahatsız oluyor, biz anlamıyoruz. Bizim bu uyarılarımızın asıl altında yatan bir önemli nokta da geçmişteki yanlışların tekerrür etmemesidir. Geçmişte 'PKK, FETÖ, DEAŞ bizi kandırdı' diyen Erdoğan'ın yarın, öbür gün de 'ÖSO bizi kandırdı' dememesi için biz bu uyarıları yaptık" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zeytin Dalı Harekatı başladığı andan itibaren desteğini açıkladığını, buna rağmen "yerlilik ve millilik" polemiği ile eleştirilere maruz kaldıklarını anlatan Altay, "Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının son günlerdeki söylem ve eylemleri Türkiye'nin selameti ve esenliği, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 19:26
  1. chp
  2. suriye
  3. Altay
  4. TBMM Çankaya Kapısı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Love yarın imzayı atıyor
    1. Love yarın imzayı atıyor
    2. Katil İsrail 2018'in başından bu yana..
    3. Trabzonspor'dan Mehmetçiğe destek
    4. TSK'dan Afrin açıklaması: 557 terörist..
    5. Sanatçı Mehmet Çevik: Bunlar yüzünden..
    6. Zeytin Dalı'nda 9. Gün! Burseya,..
    7. Trabzonspor'dan tarihi gönderme!..
    8. Düzce'de Mehmetçik'e konvoylu destek
    9. NATO'dan 'Afrin' açıklaması! Övgüler..
    10. Burseya alındı, Kilis bayram yerine..
    11. AB Bakanı Çelik: Hiçbirini ciddiye..
    12. FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit
    13. YPG’den ‘Türk uçakları Midanki..
    14. Çin- Japonya ilişkilerinde yaklaşık 2..
    15. CHP bu süreçte bile rahat durmuyor!
    16. CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal..
    17. Terör örgütü PYD: Rusya bizi davet..
    18. 'Mühimmat stokumuz terörün..
    19. Irkçı politikacı yine saçmaladı
    20. Dağılan PYD'den yeni plan!
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...