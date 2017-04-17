CHP birbirine girdi! Suçlu kim?

Türkiye’de yönetim sisteminin değişmesini öngören 16 Nisan referandumu evet oylarının üstünlüğüyle sonuçlandı. Sonuçların ardından CHP'de referandum sonrası kavga erken başladı. Eleştirilerin hedefinde Kılıçdaroğlu ve 'Evet diyenleri İzmir'den denize dökeriz' diyen Hüsnü Bozkurt'u ekrana çıkaran Uğur Dündar var.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarının netleşmesi sonrası kameralar karşısına geçti o sırada partililerden istifa sesleri yükselmeye başladı. Gazetecilerin "istifa" konusunda soru sormasına izin vermeyen Kılıçdaroğlu, soru almadan toplantıyı bitirdi.

UĞUR DÜNDAR'DAN CHP'DE DEĞİŞİM MESAJI

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından "Referandumun bir sonucu da; bu süreçte topluma güven veren isimlerin muhalefet partilerini değişime zorlamalarının kaçınılmaz olmasıdır!" diye yazdı.

ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİKTEN SONRA...

Dündar, Kılıçdaroğlu'nun dün gece yaptığı açıklamayı da eleştirip "Kılıçdaroğlu'nun balkon konuşmalarından önce söylemesi gerekenleri, atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan söylüyor!.." dedi.

Gece yaşananların ardından CHP'liler bu defa da sosyal medyada birbirine girdi.

SUÇLU KİM?

1- KILIÇDAROĞLU MU?

CHP'liler kaybedilen referandum oylaması sonrası sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kısım CHP'li, hayır sonucundan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu'nun kampanya sürecindeki tutumunu eleştiren CHP'liler partide genel başkan değişikliği gerektiğini savundu.

2- HÜSNÜ BOZKURT VE ONU EKRANA ÇIKARAN UĞUR DÜNDAR MI?

CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 'Evet diyenleri İzmir'den denize dökeriz' sözlerinin referandum sonucunu değiştirdiğini iddia eden bazı CHP'liler ise onu ekrana taşıyan Uğur Dündar'a tepki gösterdi.