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CHP birbirine girdi! Suçlu kim?

Referandum hezimeti sonrasında CHP'de tartışmalar başladı. Bazı CHP'liler CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlarken bazıları da 'Evet diyenleri İzmir'den denize dökeriz' diyen CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt'u ekrana çıkaran Uğur Dündar'a tepki gösterdi.

CHP birbirine girdi! Suçlu kim?
Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:48

Türkiye’de yönetim sisteminin değişmesini öngören 16 Nisan referandumu evet oylarının üstünlüğüyle sonuçlandı. Sonuçların ardından CHP'de referandum sonrası kavga erken başladı. Eleştirilerin hedefinde Kılıçdaroğlu ve 'Evet diyenleri İzmir'den denize dökeriz' diyen Hüsnü Bozkurt'u ekrana çıkaran Uğur Dündar var.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarının netleşmesi sonrası kameralar karşısına geçti o sırada partililerden istifa sesleri yükselmeye başladı. Gazetecilerin "istifa" konusunda soru sormasına izin vermeyen Kılıçdaroğlu, soru almadan toplantıyı bitirdi.

UĞUR DÜNDAR'DAN CHP'DE DEĞİŞİM MESAJI

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından "Referandumun bir sonucu da; bu süreçte topluma güven veren isimlerin muhalefet partilerini değişime zorlamalarının kaçınılmaz olmasıdır!" diye yazdı.

ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİKTEN SONRA...

Dündar, Kılıçdaroğlu'nun dün gece yaptığı açıklamayı da eleştirip "Kılıçdaroğlu'nun balkon konuşmalarından önce söylemesi gerekenleri, atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan söylüyor!.." dedi.

Gece yaşananların ardından CHP'liler bu defa da sosyal medyada birbirine girdi.

SUÇLU KİM?

1- KILIÇDAROĞLU MU?

CHP'liler kaybedilen referandum oylaması sonrası sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kısım CHP'li, hayır sonucundan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu'nun kampanya sürecindeki tutumunu eleştiren CHP'liler partide genel başkan değişikliği gerektiğini savundu.

2- HÜSNÜ BOZKURT VE ONU EKRANA ÇIKARAN UĞUR DÜNDAR MI?

CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 'Evet diyenleri İzmir'den denize dökeriz' sözlerinin referandum sonucunu değiştirdiğini iddia eden bazı CHP'liler ise onu ekrana taşıyan Uğur Dündar'a tepki gösterdi.

 
Etiketlerchpreferandumhüsnü bozkurtuğur dündarKemal Kılıçdaroğlu
HABER YORUMLARI
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Kml

Hüsnüüü, EVET verdim beni denize döksene hadi...Haşııırtt

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ssseee

BEYLER KENDINIZE GELIN KK CHP NIN BASINDA KALSIN IYI OLUYOR CÜNKÜ CHP YAVAS YAVAS ERIYOR ERIYOR ERIYOR VE BITIYOR MILLETE CEKTIRDIKLERININ HESABINI ALLAH BUNLAR DAN YAVAS YAVAS SORACAK

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inanç

Haysiyetli adam kendini kullandırmaz kimbilir ne vaat ettiler ki herifçioğlu hala pişkin

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sadeddin

kih kih kih kiiiiiiih kihhhhh

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ayhan ayhan

Kılıçdaroğlu giderse biz kimin stendaplarına güleceğiz aman ne farkeder bunlarda komedyen çok

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eyupakdogan

Bu karşıt'ları anlamak zor: Daha ne yapsın Kılıçdaroğlu; her çeşit yalanı işledi, hainlerin darbesini kamufle etmeye çalıştı, yazar takımını tebaa'sına alkışlattı, en karşısındaki en kafası karışıkları hayır cephesine katmayı başardı.

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Kanuni

TEK suçlu ondördüncü seçimi de kazanan REİS.

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Devedede Boyvar

Uğur Dündar denince aklıma deve gelir. Bir de onun onuna birden kılavuzluk yapan e...

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ahmet öztürk

Uğur dündar,konya millet vekilini çıkardı,çünkü kılıçtaroğlunun gitmesi için çalıştılar,saolsunlar varolsunlar,kılıçtaroğluna bir darbede fetöden gelecek yakında bunuda görürüz

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yavuz 1517

Etkisiz elemanlar. BÜYÜK LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN sizi yiyip bitirecek. Sahte demokratlar.

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Hasan

Sanki mühürsüz oyların hepsi hayır...gerizekalılar

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kiyamet

Senin gibi fitneci ve fetocu munafik lar desifre oldunuz. Devlet Bahceli ve Mhp olmasa bu degisiklik meclise bile gelemezdi

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Cemal

Suçlu falan yok, durmak yok mallığa devam. Sizi destekliyoruz Ke,,,,, Mal ve saz ekibi.

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Arif

Bunlar konuştukça reziloluyorlar,susmayı bilmiyorlar.

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CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

EVETDENİZEDÖKÜLDÜLER !...ButasmalıSefil feto...sefilBilderbergciyazarkıliklı suratsızlar....sefiltruvalar...sefilpkksefil ingiliz enıstevemuhibbaları..Kemalleberaber hayırkayıgialabora oluncadenize döküldü !..

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M.y

Gazete okurlarınızın bir çoğu insanlara hakaret etmeyiküçük görmeyi marifet zannediyorlar nereden geldiğimizi unutmamalı her görüşe saygılı olmalıyız tıpkı fatih mehmet gibi saygılar

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Vatandas

Erdogan 2014daki cumhurbaskanligi seciminde ekmeleddine ve demirtasa karsi aldigi oyun aynisini yine aldi ozamanki demirtas ve ekmeleddinin oylarini toplarsaniz mhp tabaninin chpnin yaninda yeraldigi gorulur

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Ercan

Allah daha beter etsin birbirinizi yiyin kopekler

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MTercan

Kim derse desin, CHPKK 'lılar için bu sonuç başarıdır. AK Partideki işe yaramaz kim varsa yol verilmeli. Yeni ve dinamik kadro iş başına gelmeli.

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Kalem..

Al birini vur ötekine..

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erdogan karagöz

Evet geçti allah utandırmasın güzel olduancak yeni yetişen gençlik geçmişinin farkında degil2002 den sonra çok rahat yetiştilerbu gençliği kazanamaz isek gelecegimiz yine karamsar dır

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tabiki evet

bence adamlar hezimete ugramadi bekledikleri den iyi aldi hezimete ugrayan mhpliler

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Istifa Kemal! Partiyi gerçek Atatürkçülere bırak!

Hayırdan KeMal sorumlu değil ama keMAL gitmeli. Çünkü chp yi kürtçülerle doldurdu kendiside kürtleşmiş Türkmen aşiretine mensupdur. Aşretinin ismk; " Kureyşan" Atatürke isyan eden aşirettir kendisi. Hal böyle olunca chp ye Muharrem Ince gelmeli. Gelirse ve kürtçüleri temizler ise biz Türkçüler chp ye oy veririz. Zira mhp kapanacak ve bahçeli mhp yi bitirdi.

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Abdulvahhap

Suc akp de neden bukadar dusuk kaldi oylar diye düşünsün

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cemaleddin

chp suclu degil, Bir kimsenin bu kadar yalan konsumasinin zorlanmasidir. Eger KK bastan beri dürüst ve sözüne güvenirliligi esas mesele olsaydi yani lafina itibar edilir kisi konumunda olsaydi bugün kazanabilirdi. Burda dogan medyasimi, alman ve batim vakiflarimi yoksa elcilerimi bunlar tartisilmalidir.Zavalli samaroglani KK rolünü iyi yapti ama rol yazanlar sucludur. Adamcagiz kimbilir evinde esinden nekadar utanc duymustur sürekli cark ve yalanci olmaktan.

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birandan

birakin bu sacmaliliklari, 2,5 Milyon oy neden Mühürsüz ve gecerli sayiliyor. Hep hile ve hirsizlik BIKTIK ve USANDIK bu partiden

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Dursun yilmaz

Arayın bulursunuz bu millet ıkadar keriz mi sandiniz

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Ömer halis

yıllardır chp zihniyeti hiç değişmedi. chp türkiyenin sırtında kambur

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