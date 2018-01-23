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CHP'li vekil: Reyhanlı'ya düzenlenen saldırı Afrin'den değil, Türkiye topraklarından

CHP'nin alışık olduğumuz skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Reyhanlı ilçesine gerçekleşen roket saldırısının Afrin’den yapılmadığını, Türkiye sınırları içinden düzenlendiğini iddia etti.

23 Ocak 2018 Salı 10:49
CHP'li vekil: Reyhanlı'ya düzenlenen saldırı Afrin'den değil, Türkiye topraklarından

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin’e dönük kara ve havadan düzenlediği Zeydin Dalı Harekâtı'nın ikinci gününde, Hatay’ın sınırdaki Reyhanlı ilçesine ve Kilis’e roketli saldırılar gerçekleşmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Reyhanlı’ya yönelik gerçekleşen roket saldırısının Türkiye sınırları içinden düzenlendiğini iddia etti.

Dudu, roketlerin menzilinin 12 kilometre olduğunu söyleyerek, bu saldırının Afrin’den gerçekleşmiş olma ihtimalinin olmadığını söyledi.

Ulusal bir gazetenin haberine göre CHP’li vekil, Reyhanlı’daki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve gazeteye şu açıklamada bulundu:

"Bu roketlerin menzili 12 kilometre. Ve buradan (Reyhanlı kent merkezi) Suriye sınırı yani Afrin bölgesi 12 kilometreden daha fazla. Yine aldığımız bilgiye göre, saldırının daha önceden hazırlanarak, Türkiye topraklarından bir yerden yapıldığı bilgisi bize verildi. Yani saldırının terör örgütü tarafından yapıldığı noktasında şüphe yok ancak, Suriye’den değil, Reyhanlı kırsalından önceden hazırlık yapılmak suretiyle bu saldırının yapıldığı ve roketlerin oradan ateşlendiği bilgisi bize ulaştı. Bu da ciddi ve dikkate alınmaya değer bir bilgidir. Bu noktada hükümetin, devletin gerekli tedbirleri alacağını ve üzerine düşeni yapacağına inanıyorum."

CHP Genel Merkezi'nin Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdiğini açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun ise TSK'dan bahsettiği sırada kendisini yuhalayan seçmene ses çıkarmaması ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Savaşa Hayır" tweeti atarak harekâta karşı çıkması CHP içindeki uyumsuzluk ve bölünmüşlüğü gözler önüne sermişti. 

 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KAYAKAYA50 dk önce
    Senmi attın roketiiçerden inanırım.chpi yine pkk pyd yi savunuyo Türk askerini savunmaz onlara göre Türk düşman anlamınagelir. pkk nın siyasi partisi chp dağıtılmalı kapatılmalı vekiller hain ilan edilip TC vatandaşlığından çıkarılıp ülkeden sürülmeli. bak hain kalıyomu ülkede. O GÜNLERİDE GÖRÜRMÜYÜZ İNŞALLAH....
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