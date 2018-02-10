CHP Atatürk maskesiyle soyuyor

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL Ataşehir’deki rant ve yolsuzluk zincirinin kilit ismi olan İstanbul Milletvekili İlgezdi’nin son 2 ayda verdiği soru önergelerinin tamamımın Mustafa Kemal ile ilgili olduğu belirlendi. CHP’nin kalesi olarak bilinen Ataşehir’de dönen yolsuzlukları örtmeye çalışan, devletin nasıl zarara uğratıldığını gizlemeye çalışan İlgezdi’nin “Meclis’te kaç tane Atatürk tablosu var?”, “Atatürk’e hakaret eden kitaplara neden izin veriliyor?” gibi ‘tuhaf’ soru önergeleri ile gündem değiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

TEÖRİSTE GÖZYAŞI

Kobani’de öldürülen PYD’li teröristin cenazesine katılıp gözyaşı döken ve tüm pişkinliğiyle “komşuluk görevini yerine getirdim” açıklamasında bulunan, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden el çektirilen Battal İlgezdi’nin eşi Gamze, ‘akıllara zarar’ soru önergeleri ile gündeme damga vurdu. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma suçlamaların odağında yer alan Gamze İlgezdi’nin son zamanlarda Mustafa Kemal ile ilgili soru önergeler vermesi dikkat çekiyor. Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği günlerde TBMM’yi garip önergelerle meşgul etmeye çalışan İlgezdi, Mustafa Kemal’i eleştiren kitapların meclisten çıkarılmasını istedi. İlgezdi, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Mustafa Armağan, Kadir Mısıroğlu, Süleyman Yeşilyurt ve Yavuz Bahadıroğlu gibi fikir adamlarının düşüncelerinin yasaklanmasını önerdi.

‘TABLOLAR NEREDE?’

Meclis’teki yemin töreninde “ezilenlerin yanındayız” sloganı atıp, havuzlu villa ve lüks dairelerde yaşayan Gamze İlgezdi, geçtiğimiz ayda ise, Mustafa Kemal tabloların peşine düştü. Mehmetçik’in canını ortaya koyduğu Afrin operasyonuna sessiz kalan İlgezdi’nin Meclis kulislerinde kaç tane Mustafa Kemal tablosunun olduğunu sorması tepki çekmişti.

ATAŞEHİR’İ PARSELLEDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP’li Battal İlgezdi hakkında yapılan incelemelerde 2009 yılından bu yana eşi, yeğeni Özkan Kınalı, eniştesi Nurettin Şahin ve bacanağı Özer Çetin Şenyurt üzerinden rüşvet ve yolsuzluk çarkı kurduğu ortaya çıkmıştı. Gamze İlgezdi’ye eşi 3’ü rezidans olmak üzere 16 lüks daire almıştı. İlgezdi’nin Belediye Başkanı olmasının ardından inşa ettirdiği Buz Rezidans’ta Gamze’nin 12 dairesi bulunuyor. Gamze İlgezdi, Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi’nde Four Winds Rezidans’ta 13 milyon 331 bin TL değerinde 3 lüks daire sahibi. Gamze ve eşi Battal İlgezdi’nin dönüşümlü olarak ikamet ettikleri Ataşehir’deki Sky Towers Ataşehir, yine Ataşehir’de bulunan Brandium Rezidans, Ataşehir’deki Buz Rezidans, Çekmeköy My Roseville sitesindeki villanın kaynağını açıklayabilmiş değil.