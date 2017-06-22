CHP; Ankara’da “adalet”, Küçükçekmece’de “azami ceza” istiyor!

Gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Ankara'da sözde 'adalet' isteyen CHP'nin, Akit TV davasının görüldüğü Küçükçekmece'de 'azami ceza' istediğini söyledi.

İŞTE KARAHASANOĞLU'NUN İLGİLİ YAZISI:

Dün Akit TV’nin, meşhur 10 Kasım davasının duruşması vardı..

Dosya hayli hareketli..

Gelen giden herkes bir dilekçe vermiş.

Dosya bir kabarmış bir kabarmış ki, sormayın..

Altı üstü, hakaret iddialı bir ceza davası..

Ama bakıyorsunuz..

Bu dosyanın içinde, 500 dosya oluşmuş..

500 değişik isim için, farklı yerlerde bulundukları için ayrı ayrı dosya açılmış ve şikayetleri alınmış. Kimisinin de şikayetlerinin alınması için bekleniyor..

“Şikayet” derken..

Kimsenin şahsına yönelik bir şikayeti söz konusu değil..

Herhangi bir zararları da sözkonusu değil..

Şikayetten maksatları, “Biz buradayız” demek..

Tamam anladık “Siz oradasınız..”

“Mustafa Kemal’e sahip çıkıyorsunuz..”

Bunları anladık..

Ama Mustafa Kemal’e sahip çıkarken..

Büyük çoğunluğunuz hukukçu olduğu halde..

Hukuki konulardaki cehaletinizi ortaya koymayın..

Davanın taa ilk gününden itibaren tekrar tekrar hatırlattık.

Haberini yaptık.

Köşemizde izah ettik..

“Mustafa Kemal’e yönelik hakaret suçlarında, şikayete gerek yoktur. Savcılık re’sen soruşturmayı açar ve takip eder” dedik.