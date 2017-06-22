İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP; Ankara’da “adalet”, Küçükçekmece’de “azami ceza” istiyor!

Gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Ankara'da sözde 'adalet' isteyen CHP'nin, Akit TV davasının görüldüğü Küçükçekmece'de 'azami ceza' istediğini söyledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:20
CHP; Ankara’da “adalet”, Küçükçekmece’de “azami ceza” istiyor!

Gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Ankara'da sözde 'adalet' isteyen CHP'nin, Akit TV davasının görüldüğü Küçükçekmece'de 'azami ceza' istediğini söyledi.

İŞTE KARAHASANOĞLU'NUN İLGİLİ YAZISI:

Dün Akit TV’nin, meşhur 10 Kasım davasının duruşması vardı..

Dosya hayli hareketli..

Gelen giden herkes bir dilekçe vermiş.

Dosya bir kabarmış bir kabarmış ki, sormayın..

Altı üstü, hakaret iddialı bir ceza davası..

Ama bakıyorsunuz.. 

Bu dosyanın içinde, 500 dosya oluşmuş..

500 değişik isim için, farklı yerlerde bulundukları için ayrı ayrı dosya açılmış ve şikayetleri alınmış. Kimisinin de şikayetlerinin alınması için bekleniyor..

“Şikayet” derken..

Kimsenin şahsına yönelik bir şikayeti söz konusu değil..

Herhangi bir zararları da sözkonusu değil..

Şikayetten maksatları, “Biz buradayız” demek..

Tamam anladık “Siz oradasınız..”

“Mustafa Kemal’e sahip çıkıyorsunuz..”

Bunları anladık..

Ama Mustafa Kemal’e sahip çıkarken..

Büyük çoğunluğunuz hukukçu olduğu halde..

Hukuki konulardaki cehaletinizi ortaya koymayın..

Davanın taa ilk gününden itibaren tekrar tekrar hatırlattık.

Haberini yaptık.

Köşemizde izah ettik..

“Mustafa Kemal’e yönelik hakaret suçlarında, şikayete gerek yoktur. Savcılık re’sen soruşturmayı açar ve takip eder” dedik.

YAZININ DEVAMINI  OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:20
  1. Akit TV
  2. CHP
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçmayıp gardiyanı kurtaran mahkumlar ödüllendirildi
    1. Kaçmayıp gardiyanı kurtaran mahkumlar..
    2. AK Parti'li belediye başkanı görevden..
    3. Flaş gelişme! Katar ekibi Qatar SC..
    4. İlk doğalgazı göndermeye başladılar...
    5. Hakkımı helal etmiyorum!
    6. 'Bağdadi'yi öldürdük' demişti... Rusya..
    7. Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye..
    8. THY'den bayram yolcularına acil çağrı
    9. Abdullah Avcı: Emre Belözoğlu dünyanın..
    10. Borsa rekorunu tazeledi
    11. 180 Milyon TL'ye rekor fiyatla..
    12. Şam'daki çatışmalarda 25 rejim askeri..
    13. Borsa'dan yeni rekor! Tüm zamanların..
    14. Kırmızı bültenle aranan kişi..
    15. Sepetçiler Kasrına Kurulan İftar..
    16. Trump'ı "psikopat" olarak tanımladı
    17. Salgın gittikçe büyüyor... ölü sayısı..
    18. Türk otomotiv devine büyük şok!
    19. 3 Arakanlı Müslüman öldürüldü
    20. Endonezya ve Malezya asker gönderecek...
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!