CHP akreditasyonu hortlattı!

ÇINAR DEMİR / ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de hazır bulunduğu toplantıda, 28 Şubat dönemini hatırlatan bir akreditasyon uygulaması dikkat çekti.



CHP’nin toplantısına, Yeni Akit gazetesi, Sabah, Türkiye, Akşam, Yeni Şafak, Milat ve Diriliş Postası, Kanal 7 gibi önemli medya kuruluşları çağrılmadı. İktidara aday olduğunu iddia eden ana muhalefet partisi CHP’nin, politikalarını anlatmak üzere düzenlediği bir toplantıya medya kuruluşlarının yarısını çağırmaması hayli ilginç bulundu. CHP’nin uygulamaya koyduğu evlere şenlik akreditasyon uygulamasıyla halkın yarısının izlediği yayın kuruluşlarını dışlaması, daha en başından bu kesimi gözden çıkardığını göstermiş oldu.



İktidara aday olduğunu iddia eden ana muhalefet partisinin, politikalarını anlatmak üzere düzenlediği bir toplantıya milli duruşları ile bilinen medya kuruluşlarının bir çoğunu çağırmaması, “FETÖ’cü ve PKK’lı gazeteciler için özgürlük isteyen CHP, gerçek gazetecilere akreditasyon uyguluyor. CHP, 28 Şubat cuntacılarının uygulamalarını özledi” yorumlarına yol açtı.