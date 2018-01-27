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CHP, Afrin’e de “tek adam şovu” dedi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin konuştu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 03:02
CHP, Afrin’e de “tek adam şovu” dedi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Erdoğan bu operasyonu, Türkiye’nin huzurunu, bütünlüğünü ilgilendiren böyle bir konuyu ‘one man show’a (tek adam şovu) dönüştürmek istiyorsa başarılı olamayacak” iddiasında da bulundu. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Altay, CHP’nin, harekatı başladığı andan itibaren samimiyetle desteğini ortaya koyduğunu, Kılıçdaroğlu’nun, askerler için dua ettiğini hatırlattı. Altay, “Terörle katı, keskin, etkin bir mücadele ederken eşzamanlı olarak Türkiye’nin, Kürt sorununun çözümüne yönelik yapıcı adımlar atın, atalım” dedi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 03:02
  1. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Engin Altay
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