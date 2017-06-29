CHP, ABD’nin TIR’ına kör

MUHAMMET KUTLU / ANKARA - FETÖ’nün Suriye’ye giden insani yardım yüklü birkaç TIR’a kendince operasyon yapıp silah yüklü olduğu yönünde yaydığı yalana sarılan CHP’nin, bir yıldır ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’ya gönderdiği 500’e yakın lowbed dorseli (boyu 50 metreyi bulan çift dorse) TIR dolusu silah ve mühimmatla ilgili hiçbir açıklamada bulunmaması, ana muhalefet partisinin kimlerin etkisinde bulunduğunu göstermesi açısından dikkat çekiyor.

SİLAHLARI KANUNSUZ VERİYOR

Akit’in, devletin güvenlik ve istihbarat kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, ABD, 15 Mayıs 2016 tarihinden bu yana PKK’nın Suriye kolu PYD’ye yaklaşık 500 TIR dolusu ağır silah ve mühimmat gönderdi. Akit’in edindiği bilgilere göre terör örgütünü kendisine müttefik seçen ABD, 500 çift dorseli, yani 50 metre boyunda yük çeken TIR’larla büyük bölümü ağır cephe silahı olan araç gereci terör örgütüne götürüp teslim etti. Sadece 5-12 Haziran tarihleri arasında çift dorseli 60 TIR dolusu ağır silah ve zırhlı araç gönderildi. Sonrasındaki 20 TIR’lık sevkiyatta da bunlara ait mühimmatlar terör örgütüne aktarıldı. TIR’ların yüklerinin piyade ve komandoların arazide karşılama ve püskürtmeye yönelik silahlarından ve uzun menzilli toplardan oluşan partilerle, 6 Haziran’dan bu yana 150’nin üzerinde yüklü çift dorseli tır Haseke’den giriş yaptı. Üstelik söz konusu silah sevkiyatlarının büyük bölümü Trump’un onay verdiği 9 Mayıs 2017 tarihinden önceki yıl içinde yapıldığı için kanunsuz olarak değerlendiriliyor.

ÇİFT DORSELİ TIR’LAR

Konuyla ilgili Akit’e değerlendirmede bulunan güvenlik uzmanı Oktay Tepe, MİT’in Suriye’deki sivillere ulaştırmaya çalıştığı insani yardımdan oluşan yükle birkaç TIR’ını olmadık suçlamalarla silah dolu gibi gösterip dünyayı ayağa kaldıran, bu yalanları dünyaya taşıyarak Türkiye’yi zor durumda bırakmaya çalışan CHP’ye, ABD’nin büyük bölümü kanunsuz ve uluslar arası teamüllere aykırı olarak gönderilen 500 civarında ağır silah yüklü TIR için neden tek bir açıklamada bulunmadığının sorulması gerektiğini söyledi. MİT’in insani yardım yüklü tek dorseli birkaç TIR’ına karşılık, ABD’nin çift dorseli 500’e yakın ağır silah yüklü TIR’larının hiçbir CHP’li tarafından anılmamasının ibretlik bir durum olduğunu kaydeden Tepe, şöyle devam etti:

KILIÇDAROĞLU’NUN İŞİ ZOR

“İşin daha da vahimi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi zor duruma düşürmek amacıyla üretilen belge ve bilgileri Cumhuriyet’in o zamanki Genel Yayın Yönetmeni olan firari Can Dündar’a teslim etmekten 25 yıl hapis cezası alan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu sanki suçsuz yere ceza almış gibi savunması ve 450 kilometrelik yargı kararına protesto yürüyüşü yapmasıdır. Kılıçdaroğlu, MİT TIR’larına kıyasla yaklaşık 1000 TIR’lık silah yükü taşıyan ABD TIR’ları için neden yürümüyor? 1 TIR için 450 kilometre yürüyen CHP liderinin mantığıyla ABD’nin terör örgütüne yolladığı bin TIR yükü silah için 450 bin kilometre yürümesi gerekmez mi?” Dünyanın çevresinin 40 bin kilometre civarı olduğu göz önüne alındığında, CHP liderinin terör örgütüne gönderilen 1000 TIR dolusu silahı protesto için dünyanın etrafında yürüyerek 10 tur atması gerekiyor.

Kılıçdaroğlu vatandaşı çileden çıkardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara’dan İstanbul’a başlattığı yürüyüşüne 14. gününde devam etti. Bazı vatandaşlar yürüyüşe tepki gösterdi. Arabalarından inen kızgın vatandaşlar, anlamsız yürüyüşten dolayı trafiğin aksadığını belirtirken, bazıları da ‘rabia’ işaretleriyle tepkilerini ifade ettiler. Düzce’de konakladığı Kalıcı Konutlar Yolu mevkisinde gazetecilere açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise, yürüyüşe şiddete bulaşmadan devam etmek istediklerini söyledi.