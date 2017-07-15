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CHP 15 Temmuz yıl dönümünde anıta çelenk sundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hakkari İl Başkanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sonucu 249 şehit ve gazilerin anısına Atatürk Anıtına çelenk sundu.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:47
CHP 15 Temmuz yıl dönümünde anıta çelenk sundu

Fetullalahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişimin yıl dönümü dolayısıyla CHP Hakkari İl Başkanlığı eski Valilik binası önünde bulunan Atatürk anıtına 249 şehit ve gazilerin anısına çelenk sundu.

CHP’li yöneticilerin üzerinde “249 Şehidimiz ve Gazilerimizin Anısına” yazılı olan çelengi Atatürk anıtına sunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:47
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