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CHP 15 Temmuz şehitleri için çelenk bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Besni İlçe Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitleri anısına Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:23
CHP 15 Temmuz şehitleri için çelenk bıraktı

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz Şehitleri içinKaymakamlık önündeki Atatürk Büstüne çelenk bıraktı. CHP Besni teşkilatı tarafından şehitler için afiş asıldı.

Çelenk töreninde konuşan CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, “Bir sene önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurup bizlere emanet ettiği güzel ülkemize ve cumhuriyetimize, yıllardır devletimizin her kademesine yerleştirilmiş ve sızdırılmış FETÖ terör örgütü ve bunlara bağlı orduya sızmış hain askerler tarafından darbe girişimi yapıldı. Bu darbe cumhuriyetimize ve demokrasimize yapıldı ama çok şükür başarısız oldular. Bu darbeyi püskürten yine kahraman halkımız, ordumuz ve emniyet güçlerimiz oldu. Bu darbe sürecinde ülke olarak çok önemli bir demokrasi sınavı verdik. Ne mutlu bize ki, geçmişte Sakarya’da, Malazgirt’te, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi tüm renklerimizle, Türküyle-Kürdüyle, alevisiyle-sunnisiyle, lazıyla-çerkeziyle, doğusuyla-batısıyla tek yumruk olup bu hain darbe girişimine geçit vermedik” dedi.

Darbeler sonrasında mutlaka halk iradesini yönetime taşımayı başardığını dile getiren Kılınç, “Unutmayalım ki, en kötü sivil yönetim şekli bile en iyi cuntacı darbe yönetiminden daha iyidir ve daha meşrudur. Hangi parti olursa olsun fark etmez. Halkın iradesiyle gelen halkın iradesiyle gitmelidir. Cumhuriyet tarihi boyunca hem sivil diktaya hem darbeye karşı olan partimiz darbe girişimin başladığı andan itibaren karşı duruşunu bir kez daha sergilemiştir ve sergilemeye de devam etmektedir. 15 Temmuz kara gecesinden ders almanın tek yolu bu ülkeye gerçek demokrasiyi ve adaleti getirmektir. Özgürlükleri çoğaltmak, hukuk devleti haline gelmek, meclisin anayasal görevini tam ve eksiksiz yapabilmesini sağlayabilmektir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:23
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