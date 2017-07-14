CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz törenine katılamama kararı alan CHP kararını değiştirdi. Parti sözcüsü Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin gece yarısı TBMM'de olacağını açıkladı.14 Temmuz 2017 Cuma 14:20
TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz törenine katılamama kararı alan CHP kararını değiştirdi. Parti sözcüsü Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin gece yarısı TBMM'de olacağını açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin 15 Temmuz törenlerinde yer almayacağını açıklamıştı.