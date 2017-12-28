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CHP, 11 il 68 ilçe binası satın aldı

Parti örgütünü kiradan kurtarmak için harekete geçen CHP, yıl içinde sağladığı tasarruflarla 11 il ve 68 ilçe binasını satın aldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:30
CHP, 11 il 68 ilçe binası satın aldı

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu  Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un bir süredir uyguladığı sıkı tasarruf  tedbirleri sonuçlarını vermeye başladı. Farklı kalemlerden sağlanan tasarrufları,  kiradaki örgüt için kullanan CHP, bu sayede yıl içinde çok sayıda binayı satın  alarak, örgütün kendi binalarına taşınmasını sağladı.CHP, bu kapsamda yıl içinde tutarı 11 milyon liraya ulaşan 79 mülkü  satın aldı. Partinin bu yıl satın alarak hizmet binası kazandırdığı iller,  Bilecik, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya,  Nevşehir, Ordu ve Tunceli şeklinde sıralandı.

73 İL VE 300 İLÇE BİNASI 

Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, elde ettikleri tasarruf sayesinde  11 il ve 68 ilçe binasını satın aldıklarını söyledi. Örgütün kendi binalarına  taşınmasıyla partinin önemli çıktı kalemlerinden olan kira giderlerinden önemli  ölçüde kurtulduklarını aktaran Koç, toplamda tasarruf edilen ve harcanan tutarın  ise 11 milyon 34 bin lira olduğunu ifade etti. Son alınanlarla beraber toplam 73 il ve 300 ilçe binasında mülk sahibi  olduklarını belirten Haluk Koç, hedeflerinin bu sayıyı daha da yukarı taşımak  olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 11:30
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