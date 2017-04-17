% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Chiellini Barcelona konusunda temkinli konuştu

Juventus'un tecrübeli ismi Giorgio Chiellini yaptığı açıklamada Devler Ligi'ndeki rakipleri Barcelona'nın rövanş maçında her şeyi değiştirebileceğine vurgu yaptı.

Chiellini Barcelona konusunda temkinli konuştu
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:06

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali rövanş mücadelesi için Barcelona'ya konuk olacak Juventus'un tecrübeli ismi Chiellini, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Barcelona'nın ilk maçı 3-0 kaybetmesinin önemli olmadığını söyleyen İtalyan defans oyuncusu Sky İtalia'ya şunları ifade etti:

  • "Luis Enrique zeki bir antrenör ve oyuncularını motive etmek zorunda. Çok dikkatli olmamız lazım çünkü Barça kendi sahasında özel bir takım. İlk maçta yaptığımızı nihayete erdirmeye çalışacağız. PSG maçı sonrası 'bunu yapabilecek tek bir takım varsa bu Barcelona'dır' dediğimi hatırlıyorum ve öyle de oldu."
 
EtiketlerBarcelonaİtalyaJuventus
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?