Chiellini Barcelona konusunda temkinli konuştu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali rövanş mücadelesi için Barcelona'ya konuk olacak Juventus'un tecrübeli ismi Chiellini, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Barcelona'nın ilk maçı 3-0 kaybetmesinin önemli olmadığını söyleyen İtalyan defans oyuncusu Sky İtalia'ya şunları ifade etti:
- "Luis Enrique zeki bir antrenör ve oyuncularını motive etmek zorunda. Çok dikkatli olmamız lazım çünkü Barça kendi sahasında özel bir takım. İlk maçta yaptığımızı nihayete erdirmeye çalışacağız. PSG maçı sonrası 'bunu yapabilecek tek bir takım varsa bu Barcelona'dır' dediğimi hatırlıyorum ve öyle de oldu."