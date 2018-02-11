Chicago Otomobil Fuarı ziyaretçilerle buluştu

Özellikle Amerika pazarı için tanıtılan özel modeller arasında Türkiye'ye gelecek ya da halihazırda ülkemizde satılan modeller de yer alıyor. McCormick Place'teki etkinlikte bine yakın araç ziyaretçilerle buluşuyor.



Tahmini 100 bin metrekarelik sergi alanında gerçekleşen fuar, iki gün sürecek basın tanıtımının ardından 10 Şubat'ta halkın ziyaretine açıldı. Yeşil enerji ile çalışan otomobillerin yanı sıra konsept araçların dikkati çektiği fuara, dünyanın önde gelen markaları sahne alıyor. 19 Şubat'a kadar açık kalacak fuarı, 1 milyondan fazla ziyaretçinin gezmesi planlanıyor.