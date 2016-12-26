CHİ Ayakkabı E- Ticareti girdi

Günümüzde e- ticaretin pazardaki payını her geçen gün artırdığını belirten CHİ Ayakkabı yönetim kurulu başkanı Aslan Eroğlu:Ailenin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli ürünleri chi.ayakkabi.com.tr de bulabileceklerini ifade etti.Geçen 12 yılın vermiş olduğu bilgi,birikim ve tecrubeyi e- ticarete yansıtacaklarını ve burada da iddialı olduklarını ifade etti..Sektörde önemli oyuncu olmayı hedeflediklerini söyleyen Eroğlu:Bugün itibariyle ulaşmış olduğumuz 1,5 milyon insanımızın desteği 3 000 ayakkabı çeşidiyle müşterilerimizin hizmetindeyiz .Online mağazacılıkda daha ucuzu hedeflediklerini söyleyen Eroğlu : Sitemizi ziyaret edenlerin karar verdikleri ürünleri ;Kredi Kartı, Havale, Kapıda Ödeme ve Paypal’ ile yapabileceklerini söyleyledi. Eroğlu ; bu yöntemlerin her bireri sizin açınızdan güvenli ödeme yöntemleridir dedi.Satın alınan ürünlerin 1ila 3 gün arasında (mevsim ve olağanüstü şartlar hariç) tüketiciye ulaşacağını ifade etti.

İşimizi aşkla yapıyoruz ve sorumluğumuzun farkındayız diyen Eroğlu: 2017 yılında online satış ile ulusal ve uluslar arası yüksek kaliteli ayakkabı markalarını daha da uygun fiyata 5 milyon insana ulaştırmak dedi.

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