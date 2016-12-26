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CHİ Ayakkabı E- Ticareti girdi

Türkiye geneli70 mağaza ile hizmet veren Chi ayakkabı E ticarete girdi. 2004 yılında sektöre adım atan CHİ AYAKKABImağazacılık tecrube ve birikimini onlinesatış ile daha çok insana ulaşmayı hedefliyor.

CHİ Ayakkabı E- Ticareti girdi
Eklenme: 26 Aralık 2016, 21:19
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Günümüzde e- ticaretin pazardaki payını her geçen gün artırdığını belirten CHİ Ayakkabı yönetim kurulu başkanı Aslan Eroğlu:Ailenin ihtiyaç duyduğu  yüksek kaliteli ürünleri chi.ayakkabi.com.tr de bulabileceklerini ifade etti.Geçen 12 yılın vermiş olduğu bilgi,birikim ve tecrubeyi  e- ticarete yansıtacaklarını ve burada da iddialı olduklarını ifade etti..Sektörde önemli oyuncu olmayı hedeflediklerini söyleyen Eroğlu:Bugün itibariyle ulaşmış olduğumuz 1,5 milyon insanımızın desteği 3 000  ayakkabı çeşidiyle müşterilerimizin hizmetindeyiz .Online mağazacılıkda daha ucuzu hedeflediklerini söyleyen Eroğlu : Sitemizi ziyaret edenlerin karar verdikleri ürünleri  ;Kredi Kartı, Havale, Kapıda Ödeme ve Paypal’ ile yapabileceklerini söyleyledi. Eroğlu ; bu yöntemlerin  her bireri sizin açınızdan güvenli ödeme yöntemleridir dedi.Satın alınan ürünlerin 1ila 3 gün arasında (mevsim ve olağanüstü şartlar hariç) tüketiciye ulaşacağını ifade etti.

İşimizi aşkla yapıyoruz ve sorumluğumuzun farkındayız diyen Eroğlu: 2017 yılında online satış ile ulusal ve uluslar arası yüksek kaliteli ayakkabı markalarını daha da uygun fiyata 5 milyon insana ulaştırmak dedi.

Chi onlinde  tüm botlar 29’90, puma spor ayakkabılar  99 tl ve tüm Pierre Cardin 74’90 tl .Daha  zengin ürün çeşitleri için chiayakkabi.com.tr’ yi ziyaret edebilirsiniz.

 
EtiketlerCHİ AYAKKABI
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